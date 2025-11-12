Путін може розпочати ще одну війну до завершення повномасштабного вторгнення в Україну, заявив експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в інтерв'ю російському телеканалу "Дощ".

Саакашвілі спрогнозував, що буде у наступному році

"Я говорив ще в 2014 році на брюссельському безпековому форумі, що РФ паралельно з Україною нападе на країни Балтії. Один з тодішніх балтійських лідерів обізвав мої застереження панікерством і вигадкою. Думаю, зараз вони думають інакше. У найближчий рік Росія нападе на одну або кілька країн відразу. Усю підготовчу роботу, таку як підпали, саботаж, безпілотники, вже проведено", — вважає політик.

Він також упевнений, що домогтися мирного врегулювання між Україною та Росії з урахуванням українських позицій зможе лише президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у жовтні спостерігався тривожний рух у Балтійському морі: кілька днів просто біля входу в Любекську бухту стояв російський десантний корабель — під наглядом німецької морської поліції та військово-морського флоту.

За даними газети Kieler Nachrichten, "Александр Шабалін", 112-метровий танкодесантний корабель ВМФ Росії, кинув якір на схід від острова Фемарн. Судно прибуло туди в неділю — його супроводжували патрульний корабель Bamberg Федеральної поліції Німеччини та датський сторожовий катер. Вульф Вінтерхофф, представник поліції у Бад-Брамштедті, повідомив BILD: "Ми уважно стежимо за кораблем. Він має право перебувати там, тому що стоїть за межами німецьких територіальних вод".