Тривожний рух у Балтійському морі: вже кілька днів просто біля входу в Любекську бухту стоїть російський десантний корабель — під наглядом німецької морської поліції та військово-морського флоту.

Росія знову влаштовує провокації в Балтійському морі

За даними газети Kieler Nachrichten, "Александр Шабалін", 112-метровий танкодесантний корабель ВМФ Росії, кинув якір на схід від острова Фемарн. Судно прибуло туди в неділю — його супроводжували патрульний корабель Bamberg Федеральної поліції Німеччини та датський сторожовий катер.

Вульф Вінтерхофф, представник поліції у Бад-Брамштедті, повідомив BILD:

"Ми уважно стежимо за кораблем. Він має право перебувати там, тому що стоїть за межами німецьких територіальних вод".

"Шабалін" вже кілька місяців курсує Балтикою — поблизу танкерних маршрутів або місць, де фіксувалися інциденти з безпілотниками в датському повітряному просторі. Bamberg вже стикався з цим кораблем лише кілька тижнів тому.

Військові експерти вважають, що Росія це робить навмисно:

"Росія цілеспрямовано обирає морські райони поряд із важливими транспортними шляхами, щоб демонструвати там свою присутність", — вважає Йоханнес Петерс, експерт з безпеки з Інституту політичної безпеки в Кілі.

За даними BILD, джерела в службах безпеки не виключають, що Москва розмістила "Олександра Шабаліна" як "якір безпеки" для свого тіньового флоту, щоб продовжувати таємно перевозити нафту.

Навіть науково-дослідним судам Кільського університету в останні тижні доводилося міняти курс, оскільки російські військові кораблі проходили через зони їх роботи.

