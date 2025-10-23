Тревожное движение в Балтийском море: уже несколько дней прямо у входа в Любекскую бухту стоит российский десантный корабль под наблюдением немецкой морской полиции и военно-морского флота.

Россия снова устраивает провокации в Балтийском море

По данным газеты Kieler Nachrichten, "Александр Шабалин", 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России, бросил якорь к востоку от острова Фемарн. Судно прибыло туда в воскресенье – его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер.

Вульф Винтерхофф, представитель полиции в Бад-Брамштедте, сообщил BILD:

"Мы внимательно следим за кораблем. Он имеет право находиться там, потому что стоит вне немецких территориальных вод".

"Шабалин" уже несколько месяцев курсирует по Балтике — вблизи танкерных маршрутов или мест, где фиксировались инциденты с беспилотниками в датском воздушном пространстве. Bamberg уже сталкивался с этим кораблем всего несколько недель назад.

Военные эксперты считают, что Россия это делает намеренно:

"Россия целенаправленно выбирает морские районы рядом с важными транспортными путями, чтобы демонстрировать там свое присутствие", — считает Йоханнес Петерс, эксперт по безопасности из Института политической безопасности в Киле.

По данным BILD, источники в службах безопасности не исключают, что Москва разместила "Александра Шабалина" как "якорь безопасности" для своего теневого флота, чтобы продолжать тайно перевозить нефть.

Даже научно-исследовательским судам Кильского университета в последние недели приходилось менять курс, поскольку русские военные корабли проходили через зоны их работы.

