Путин может начать еще одну войну до завершения полномасштабного вторжения в Украину, заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью российскому телеканалу "Дождь".

Саакашвили спрогнозировал, что будет в следующем году

"Я говорил еще в 2014 году на брюссельском форуме безопасности, что РФ параллельно с Украиной нападет на страны Балтии. Один из тогдашних балтийских лидеров обозвал мои оговорки паникерством и выдумкой. Думаю, сейчас они думают иначе. В ближайший год Россия нападет на одну или несколько стран сразу, В ближайшее время Россия нападет на одну или несколько стран сразу. беспилотники уже проведены", — считает политик.

Он также уверен, что добиться мирного урегулирования между Украиной и Россией с учетом украинских позиций сможет только президент США Дональд Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в октябре наблюдалось тревожное движение в Балтийском море: несколько дней прямо у входа в Любекскую бухту стоял российский десантный корабль — под наблюдением немецкой морской полиции и военно-морского флота.

По данным газеты Kieler Nachrichten, "Александр Шабалин", 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России, бросил якорь к востоку от острова Фемарн. Судно прибыло туда в воскресенье – его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер. Вульф Винтерхофф, представитель полиции в Бад-Брамштедте, сообщил BILD: "Мы внимательно следим за кораблем. Он имеет право находиться там, потому что стоит вне немецких территориальных вод".