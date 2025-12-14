Саакашвили призвал Украину не верить США: какая причина

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили призвал Украину не рассчитывать на гарантии безопасности Соединенных Штатов и сосредоточиться на создании собственных оборонных союзов с европейскими партнерами.

Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников

Михеил Саакашвили 13 декабря в Facebook прокомментировал исторический опыт США в отношениях с союзниками. По мнению политика, американские гарантии безопасности не являются надежными, а примеры прошлого демонстрируют, что Вашингтон может отказаться от поддержки партнеров в критический момент. В качестве аргумента он привел события в Южном Вьетнаме в 1973–1975 годах.

По словам Саакашвили, после вывода американских войск из Южного Вьетнама США предоставили Сайгону формальные гарантии безопасности. Однако, когда войска Северного Вьетнама возобновили наступление, американский Конгресс прекратил финансирование помощи союзнику.

"Конгресс прекратил финансирование помощи своим вьетнамским союзникам, а США параллельно заставили президента Южного Вьетнама уйти в отставку, поскольку это было условием коммунистов для перемирия", — пишет Саакашвили об истории гарантий безопасности США.

Саакашвили считает, что Украине следует изменить акценты в своей стратегии безопасности. Вместо надежд на США он предлагает делать ставку на углубление военно-политического сотрудничества со странами Европы.

"Единственный выход для Украины – воспользоваться тем, что европейцы очень боятся российского нападения, и создать объединение сил с Европой. С полным финансированием и поддержкой ВСУ", – подчеркнул политик.

По его словам, это "единственный путь" для спасения Украины.

Заявление Саакашвили прозвучало на фоне давления администрации президента США на уступки со стороны Киева для достижения договоренностей с Кремлем, в частности на вывод украинских войск из отдельных районов Донетчины и отказ от курса на вступление в НАТО.

