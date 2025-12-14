Зеленський знайшов тактику проти Трампа: як Україна переписує мирний план США

Президент України Володимир Зеленський зайняв виважену, але активну позицію щодо мирного плану, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа. Замість прямої відмови Київ фактично пропонує доопрацювання ініціативи, намагаючись зберегти стратегічну підтримку Вашингтона й водночас не підірвати довіру українського суспільства та європейських партнерів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як пише The Wall Street Journal, у дипломатичних колах відповідь України описують формулою "так, але…". Такий підхід дозволяє формально підтримати ідею переговорів, не приймаючи умов, які можуть бути розцінені як поступки суверенітету чи безпеки. За даними видання, Зеленський за підтримки європейських союзників підготував альтернативне бачення ключових пунктів американського мирного плану.

Зокрема, президент заявив про готовність обговорювати проведення виборів, але лише за умови стійкого припинення вогню та наявності чіткого правового механізму. Аналогічна позиція стосується й можливого обмеження чисельності ЗСУ. Київ погоджується говорити про це лише в межах нинішнього складу армії та за наявності реальних гарантій безпеки.

WSJ вказує, що окремим і чутливим пунктом переговорів залишається Запорізька атомна електростанція. Зеленський категорично відкинув ідею передачі ЗАЕС під контроль Росії, однак допустив формат міжнародного або спільного управління за участю США за умови повного контролю безпеки та прозорих правил експлуатації.

Українська сторона також наголошує, що її переговорні позиції посилюються завдяки ситуації на фронті. Зеленський неодноразово підкреслював, що локальні успіхи ЗСУ, зокрема в районі Куп’янська, є важливим аргументом у діалозі з партнерами.

Однак найбільш проблемним залишається територіальне питання, зокрема щодо Донеччини. Американська пропозиція передбачає створення демілітаризованої або вільної економічної зони, однак Київ вимагає чітких відповідей: хто контролюватиме територію і які механізми унеможливлять нове просування російських військ.

У Кремлі на оновлений підхід України реагують жорстко, заявляючи про готовність добиватися своїх цілей як дипломатичним, так і військовим шляхом. Водночас Зеленський називає власну стратегію прагматичною. Україна готова до діалогу, але не ціною незалежності.

Очікується, що найближчими днями Зеленський особисто викладе позицію Києва американській стороні під час зустрічі з посланцем США Стівом Віткоффом у Берліні.

