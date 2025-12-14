Зеленский нашел тактику против Трампа: как Украина переписывает мирный план США

Президент Украины Владимир Зеленский занял взвешенную, но активную позицию по мирному плану, предложенному администрацией президента США Дональда Трампа. Вместо прямого отказа Киев фактически предлагает доработку инициативы, пытаясь сохранить стратегическую поддержку Вашингтона и в то же время не взорвать доверие украинского общества и европейских партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, в дипломатических кругах ответ Украины описывают формулой "да, но…". Такой подход позволяет формально поддержать идею переговоров, не принимая условий, которые могут быть расценены как уступки суверенитету или безопасности. По данным издания, Зеленский при поддержке европейских союзников подготовил альтернативное видение ключевых пунктов американского мирного плана.

В частности, президент заявил о готовности обсуждать проведение выборов, но только при устойчивом прекращении огня и наличии четкого правового механизма. Аналогичная позиция относится и к возможному ограничению численности ВСУ. Киев соглашается говорить об этом только в пределах нынешнего состава армии и при наличии реальных гарантий безопасности.

WSJ указывает, что отдельным и чувствительным пунктом переговоров остается Запорожская атомная электростанция. Зеленский категорически отверг идею передачи ЗАЭС под контроль России, однако допустил формат международного или совместного управления с участием США при полном контроле безопасности и прозрачных правилах эксплуатации.

Украинская сторона также отмечает, что ее переговорные позиции усиливаются из-за ситуации на фронте. Зеленский неоднократно подчеркивал, что локальные успехи ВСУ, в частности, в районе Купянска, являются важным аргументом в диалоге с партнерами.

Однако наиболее проблемным остается территориальный вопрос, в частности, относительно Донбасса. Американское предложение предусматривает создание демилитаризованной или свободной экономической зоны, однако Киев требует четких ответов: кто будет контролировать территорию и какие механизмы сделают невозможным новое продвижение российских войск.

В Кремле на обновленный подход Украины жестко реагируют, заявляя о готовности добиваться своих целей как дипломатическим, так и военным путем. В то же время, Зеленский называет собственную стратегию прагматичной. Украина готова к диалогу, но не ценой независимости.

Ожидается, что в ближайшие дни Зеленский лично выложит позицию Киева американской стороне во время встречи с посланником США Стивом Виткоффом в Берлине.

