Зеленский объяснил, что будет с Украиной в случае провала мирного плана США
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объяснил, что будет с Украиной в случае провала мирного плана США

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова искать альтернативные пути завершения войны, если мирный план США не сработает.

14 декабря 2025, 13:28
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен сохранять реалистичный подход к мирному процессу, однако быть готов действовать и в случае его провала. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами накануне важных встреч в Берлине со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и европейскими партнерами по мирному плану США.

Зеленский объяснил, что будет с Украиной в случае провала мирного плана США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Украина не может позволить себе зацикливаться на негативном сценарии, но должна быть психологически и политически готова к любому развитию событий. Если предложенный США мирный план не сработает, то страна вынуждена будет искать альтернативные пути завершения войны.

"Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично. Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на россия, это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", — пояснил президент.

Зеленский отметил, что ключевым остается вопрос международного давления на Россию. По его словам, мирные инициативы имеют смысл лишь тогда, когда они сопровождаются реальными механизмами принуждения агрессора к компромиссам.

Отдельно президент сообщил, что в ближайшее время получит подробную информацию о консультациях между украинскими и американскими военными, которые проходили в Штутгарте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о сигналах из США по украинским предложениям по мирному плану.

Также "Комментарии" писали, что не так с мирным планом Трампа для Украины.



