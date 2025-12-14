logo_ukra

BTC/USD

88295

ETH/USD

3066.42

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія піде на компроміс для закінчення війни: Зеленський назвав ключову умову
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія піде на компроміс для закінчення війни: Зеленський назвав ключову умову

Володимир Зеленський заявив, що Росія може піти на компроміс за умови жорсткого тиску США та союзників.

14 грудня 2025, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може бути змушена піти на компроміс задля завершення війни, якщо на Кремль буде здійснюватися скоординований і послідовний тиск з боку США та їхніх союзників. Про це глава держави повідомив у розмові з журналістами напередодні переговорів у Берліні.

Росія піде на компроміс для закінчення війни: Зеленський назвав ключову умову

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Київ уважно відстежує сигнали з російського боку та обговорює їх з американськими партнерами в межах переговорного процесу. Водночас президент наголосив, що жодні поступки з боку України не можуть відбутися без реальних гарантій безпеки та чіткої позиції Заходу.

За словами президента, компроміси з боку РФ можливі, однак лише під тиском США та інших країн.

"Щодо компромісів з російською стороною, у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні, я вважаю, що рускіє повинні піти на компроміс", — сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що переговорний формат із США було розширено. До американської команди долучився зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а сам процес отримав чітко виражену економічну складову. Тепер, окрім рамкового плану з 20 пунктів, обговорюються питання післявоєнного відновлення України та системи безпекових гарантій.

З українського боку до переговорної групи приєдналися представники економічного блоку уряду, зокрема міністр економіки та прем’єр-міністр, а також керівники сектору безпеки й розвідки, включно з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна переписує мирний план США.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про сигнали з США щодо українських пропозицій по мирному плану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини