Россия пойдет на компромисс для окончания войны: Зеленский назвал ключевое условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может быть вынуждена пойти на компромисс для завершения войны, если на Кремль будет осуществляться скоординированное и последовательное давление со стороны США и их союзников. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами в преддверии переговоров в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Киев внимательно отслеживает сигналы с российской стороны и обсуждает с американскими партнерами в рамках переговорного процесса. В то же время, президент подчеркнул, что никакие уступки со стороны Украины не могут состояться без реальных гарантий безопасности и четкой позиции Запада.

По словам президента, компромиссы со стороны РФ возможны, однако только под давлением США и других стран.

"По компромиссам с российской стороной, в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что русские должны пойти на компромисс", — сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что переговорный формат из США был расширен. К американской команде присоединился зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а сам процесс получил четко выраженную экономическую составляющую. Теперь, кроме рамочного плана из 20 пунктов, обсуждаются вопросы послевоенного обновления Украины и системы гарантий безопасности.

С украинской стороны к переговорной группе присоединились представители экономического блока правительства, в том числе министр экономики и премьер-министр, а также руководители сектора безопасности и разведки, включая начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

