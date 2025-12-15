Чи може Україна відмовитися від територій для закінчення війни під час переговорів у Берліні

На тлі переговорів у Берліні між українською делегацією та представниками США, які вимагають Україну піти на поступки, зокрема територіальні, професор політології Києво-Могилянської академії та науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань пояснив, чи відмовиться Україні від своїх територій.

Олексій Гарань. Фото: Democratic Initiatives Foundation.

Олексій Гарань в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що визнання тимчасово окупованих територій російськими є неможливим з юридичного та конституційного погляду.

"Ніхто не буде підписувати документ про відмову від територій або їх визнання за Росією. Цього категорично не буде", — заявив Гарань.

Політолог пояснив, що стаття 73 Конституції України передбачає зміну території виключно через всеукраїнський референдум, а стаття 157 прямо забороняє будь-які дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності держави.

Водночас Гарань визнає, що у межах можливого перемир’я може йтися про де-факто ситуацію, яка передбачає тимчасове визнання того, що частина територій наразі перебуває під російською окупацією.

"Максимум, що може бути, це визнання де-факто. Тобто ми зараз обираємо краще з найгіршого. Ми не змогли звільнити в силу різних причин. Насамперед, тому що не було достатньо допомоги, є і внутрішні причини. І тому нам доводиться обирати зараз краще із гіршого", — вважає політолог.

Однак Гарань застерігає, що додаткову небезпеку становлять не лише територіальні формулювання, а можливі вимоги щодо демілітаризації або виведення українських військ. За його словами, такі сценарії створюють серйозні ризики безпеці, адже Росія має історію порушення подібних домовленостей. Як приклад він навів Рейнську демілітаризовану зону в Німеччині, яку Гітлер безкарно зайняв у 1936 році.

"Визнання того, що ця територія належить Росії не буде. Але, можливо, обговорюється зараз якраз оці варіанти, нам намагаються нав'язати там, де нас намагаються дотиснути до поступок", — додає політолог.

