Может ли Украина отказаться от территорий для окончания войны во время переговоров в Берлине

На фоне переговоров в Берлине между украинской делегацией и представителями США, требующими Украину пойти на уступки, в частности, территориальные, профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный советник Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань объяснил, откажется ли Украине от своих территорий.

Алексей Гарань. Фото: Democratic Initiatives Foundation.

Алексей Гарань в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что признание временно оккупированных территорий российскими невозможно с юридической и конституционной точки зрения.

"Никто не будет подписывать документ об отказе от территорий или их признании за Россией. Этого категорически не будет", — заявил Гарань.

Политолог пояснил, что статья 73 Конституции Украины предусматривает изменение территории исключительно через всеукраинский референдум, а статья 157 прямо запрещает какие-либо действия, направленные на нарушение территориальной целостности государства.

В то же время Гарань признает, что в рамках возможного перемирия речь может идти о де-факто ситуации, которая предусматривает временное признание того, что часть территорий находится под российской оккупацией.

"Максимум, что может быть, это признание де-факто. То есть мы сейчас выбираем лучшее из худшего. Мы не смогли освободить в силу разных причин. Прежде всего, потому что не было достаточно помощи, есть и внутренние причины. И поэтому нам приходится выбирать сейчас лучшее из худшего", — считает политолог.

Однако Гарань предостерегает, что дополнительную опасность представляют не только территориальные формулировки, но и возможные требования по демилитаризации или выводу украинских войск. По его словам, такие сценарии создают серьезные риски безопасности, ведь у России есть история нарушения подобных договоренностей. В качестве примера он привел Рейнскую демилитаризованную зону в Германии, которую Гитлер безнаказанно занял в 1936 году.

"Признание того, что эта территория принадлежит России не будет. Но, возможно, обсуждается сейчас именно эти варианты, нам пытаются навязать там, где нас пытаются прижать к уступкам", — добавляет политолог.

