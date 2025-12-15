Может ли Украина отказаться от территорий для окончания войны во время переговоров в Берлине

Рубрики
На фоне переговоров в Берлине между украинской делегацией и представителями США, требующими Украину пойти на уступки, в частности, территориальные, профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный советник Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань объяснил, откажется ли Украине от своих территорий.
Алексей Гарань. Фото: Democratic Initiatives Foundation.
Алексей Гарань в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что признание временно оккупированных территорий российскими невозможно с юридической и конституционной точки зрения.
Политолог пояснил, что статья 73 Конституции Украины предусматривает изменение территории исключительно через всеукраинский референдум, а статья 157 прямо запрещает какие-либо действия, направленные на нарушение территориальной целостности государства.
В то же время Гарань признает, что в рамках возможного перемирия речь может идти о де-факто ситуации, которая предусматривает временное признание того, что часть территорий находится под российской оккупацией.
Однако Гарань предостерегает, что дополнительную опасность представляют не только территориальные формулировки, но и возможные требования по демилитаризации или выводу украинских войск. По его словам, такие сценарии создают серьезные риски безопасности, ведь у России есть история нарушения подобных договоренностей. В качестве примера он привел Рейнскую демилитаризованную зону в Германии, которую Гитлер безнаказанно занял в 1936 году.
