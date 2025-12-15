logo

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Может ли Украина отказаться от территорий для окончания войны во время переговоров в Берлине
commentss НОВОСТИ Все новости

Может ли Украина отказаться от территорий для окончания войны во время переговоров в Берлине

Политолог Алексей Гарань объясняет, возможны ли территориальные уступки Украины на мирных переговорах

15 декабря 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На фоне переговоров в Берлине между украинской делегацией и представителями США, требующими Украину пойти на уступки, в частности, территориальные, профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный советник Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань объяснил, откажется ли Украине от своих территорий.

Может ли Украина отказаться от территорий для окончания войны во время переговоров в Берлине

Алексей Гарань. Фото: Democratic Initiatives Foundation.

Алексей Гарань в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что признание временно оккупированных территорий российскими невозможно с юридической и конституционной точки зрения.

"Никто не будет подписывать документ об отказе от территорий или их признании за Россией. Этого категорически не будет", — заявил Гарань.

Политолог пояснил, что статья 73 Конституции Украины предусматривает изменение территории исключительно через всеукраинский референдум, а статья 157 прямо запрещает какие-либо действия, направленные на нарушение территориальной целостности государства.

В то же время Гарань признает, что в рамках возможного перемирия речь может идти о де-факто ситуации, которая предусматривает временное признание того, что часть территорий находится под российской оккупацией.

"Максимум, что может быть, это признание де-факто. То есть мы сейчас выбираем лучшее из худшего. Мы не смогли освободить в силу разных причин. Прежде всего, потому что не было достаточно помощи, есть и внутренние причины. И поэтому нам приходится выбирать сейчас лучшее из худшего", — считает политолог.

Однако Гарань предостерегает, что дополнительную опасность представляют не только территориальные формулировки, но и возможные требования по демилитаризации или выводу украинских войск. По его словам, такие сценарии создают серьезные риски безопасности, ведь у России есть история нарушения подобных договоренностей. В качестве примера он привел Рейнскую демилитаризованную зону в Германии, которую Гитлер безнаказанно занял в 1936 году.

"Признание того, что эта территория принадлежит России не будет. Но, возможно, обсуждается сейчас именно эти варианты, нам пытаются навязать там, где нас пытаются прижать к уступкам", — добавляет политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина пошла на серьезные уступки в ходе переговоров в Берлине.

Также "Комментарии" писали, что эксперт-международник назвал единственный шанс для Украины выйти из войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости