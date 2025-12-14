Це єдиний шанс для України вийти з війни: експерт назвав ключовий фактор

Рубрики
Завершення повномасштабної війни Росії проти України без участі Китаю виглядає малоймовірним. Таку думку висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, коментуючи можливі сценарії припинення бойових дій. За його словами, саме Пекін нині є одним із головних геополітичних вигодоотримувачів війни, а отже має реальні важелі впливу на Москву.
Несвітайлов розповів, як закінчити війну. Фото з відкритих джерел
Максим Несвітайлов в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що ключ до завершення війни може лежати у домовленостях між США та Китаєм. Експерт припускає, що саме досягнення певного паритету між двома світовими центрами сили здатне змінити хід подій. На переконання експерта, будь-які мирні ініціативи без прямої участі Китаю приречені на провал.
За його словами, Європа почала активніше вибудовувати переговорний трек із Китаєм, усвідомлюючи його ключову роль у потенційному врегулюванні конфлікту. Експерт нагадав, що саме президент Франції Емманюель Макрон вирушив до Пекіна, оскільки має, на його думку, найкращі відносини з лідером КНР Сі Цзіньпіном серед європейських політиків.
За його словами, переговори на основі мирного плану Трампа схожі на "фарс" і не дадуть результатів.
