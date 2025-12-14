Це єдиний шанс для України вийти з війни: експерт назвав ключовий фактор

Завершення повномасштабної війни Росії проти України без участі Китаю виглядає малоймовірним. Таку думку висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, коментуючи можливі сценарії припинення бойових дій. За його словами, саме Пекін нині є одним із головних геополітичних вигодоотримувачів війни, а отже має реальні важелі впливу на Москву.

Несвітайлов розповів, як закінчити війну. Фото з відкритих джерел

Максим Несвітайлов в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що ключ до завершення війни може лежати у домовленостях між США та Китаєм. Експерт припускає, що саме досягнення певного паритету між двома світовими центрами сили здатне змінити хід подій. На переконання експерта, будь-які мирні ініціативи без прямої участі Китаю приречені на провал.

"Без участі Китаю, без їхнього слова за столом переговорів ця війна завершена не буде. Китай є головним вигодоотримувачем від цієї війни. У них з Росією дуже взаємоінтегровані економіки й оборонні сфери. І однозначно, що у них з Росією є певні домовленості щодо завершення цієї війни, особливо в контексті планів Китаю на Тайвань", — наголосив Несвітайлов.

За його словами, Європа почала активніше вибудовувати переговорний трек із Китаєм, усвідомлюючи його ключову роль у потенційному врегулюванні конфлікту. Експерт нагадав, що саме президент Франції Емманюель Макрон вирушив до Пекіна, оскільки має, на його думку, найкращі відносини з лідером КНР Сі Цзіньпіном серед європейських політиків.

"У Макрона найкращі серед усіх лідерів Європи відносини з Сі Цзіньпіном, до Китаю поїхав саме він. Я гадаю, що там питання завершення війни проговорювалось. Європа починає вести цю гру. І що важливо — для України це єдиний реальний шанс вийти із цієї війни", — додав Несвітайлов.

За його словами, переговори на основі мирного плану Трампа схожі на "фарс" і не дадуть результатів.

