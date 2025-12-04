Стала відома пропозиція Макрона до Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Пекіна запропонував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну підтримати тимчасовий мораторій на удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Париж розглядає такий крок як мінімальний жест, здатний зменшити гуманітарні ризики для мільйонів українців у період найбільшого навантаження на енергомережу.

Сі Цзіньпін та Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Під час спільної пресконференції Макрон заявив, що міжнародна спільнота має "об’єднати зусилля", щоб домогтися хоча б тимчасового припинення атак на критичну енергетичну інфраструктуру України.

"Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими", — заявив президент Франції.

Макрон висловив сподівання, що Китай здатен вплинути на Москву та приєднатися до європейського заклику щодо захисту цивільного населення.

"Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб сприяти досягненню миру відповідно до Статуту ООН", — заявив французький лідер.

Сі Цзіньпін уникнув прямої підтримки пропозиції, проте заявив, що Китай "підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру", і очікує, що сторони конфлікту "через діалог і переговори" шукатимуть довготривале рішення.

Емманюель Макрон прибув до Китаю 3 грудня з триденним державним візитом. Крім війни в Україні, лідери обговорюють торгівельні питання та економічні відносини між ЄС і КНР.

