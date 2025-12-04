logo_ukra

Стала відома пропозиція Макрона до Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Емманюель Макрон у Пекіні закликав Сі Цзіньпіна підтримати мораторій на російські удари по енергетичній інфраструктурі України взимку

4 грудня 2025, 10:05
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Пекіна запропонував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну підтримати тимчасовий мораторій на удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Париж розглядає такий крок як мінімальний жест, здатний зменшити гуманітарні ризики для мільйонів українців у період найбільшого навантаження на енергомережу.

Стала відома пропозиція Макрона до Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Сі Цзіньпін та Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Під час спільної пресконференції Макрон заявив, що міжнародна спільнота має "об’єднати зусилля", щоб домогтися хоча б тимчасового припинення атак на критичну енергетичну інфраструктуру України.

"Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими", — заявив президент Франції.

Макрон висловив сподівання, що Китай здатен вплинути на Москву та приєднатися до європейського заклику щодо захисту цивільного населення.

"Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб сприяти досягненню миру відповідно до Статуту ООН", — заявив французький лідер.

Сі Цзіньпін уникнув прямої підтримки пропозиції, проте заявив, що Китай "підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру", і очікує, що сторони конфлікту "через діалог і переговори" шукатимуть довготривале рішення.

Емманюель Макрон прибув до Китаю 3 грудня з триденним державним візитом. Крім війни в Україні, лідери обговорюють торгівельні питання та економічні відносини між ЄС і КНР.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії визнали свій провал у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що Медведєв назвав точний момент, коли Росія буде готова почати війну проти Європи.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4065865-makron-u-kitai-zaklikav-si-pidtrimati-moratorij-na-zimovi-udari-rf-po-energomerezah-ukraini.html
