Стала відома пропозиція Макрона до Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Пекіна запропонував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну підтримати тимчасовий мораторій на удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Париж розглядає такий крок як мінімальний жест, здатний зменшити гуманітарні ризики для мільйонів українців у період найбільшого навантаження на енергомережу.
Сі Цзіньпін та Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел
Під час спільної пресконференції Макрон заявив, що міжнародна спільнота має "об’єднати зусилля", щоб домогтися хоча б тимчасового припинення атак на критичну енергетичну інфраструктуру України.
Макрон висловив сподівання, що Китай здатен вплинути на Москву та приєднатися до європейського заклику щодо захисту цивільного населення.
Сі Цзіньпін уникнув прямої підтримки пропозиції, проте заявив, що Китай "підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру", і очікує, що сторони конфлікту "через діалог і переговори" шукатимуть довготривале рішення.
Емманюель Макрон прибув до Китаю 3 грудня з триденним державним візитом. Крім війни в Україні, лідери обговорюють торгівельні питання та економічні відносини між ЄС і КНР.
