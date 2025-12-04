Стало известно предложение Макрона к Си Цзиньпину о войне в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Пекин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину поддержать временный мораторий на удары России по украинской энергетической инфраструктуре зимой. Париж рассматривает такой шаг как минимальный жест, способный снизить гуманитарные риски для миллионов украинцев в период наибольшей нагрузки на энергосеть.

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции Макрон заявил, что международное сообщество должно "объединить усилия", чтобы добиться хотя бы временного прекращения атак на критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки достичь как минимум прекращения огня в формате моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы", — заявил президент Франции.

Макрон выразил надежду, что Китай способен повлиять на Москву и присоединиться к европейскому призыву по защите гражданского населения.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы способствовать достижению мира в соответствии с Уставом ООН", — заявил французский лидер.

Си Цзиньпин избежал прямой поддержки предложения, однако заявил, что Китай "поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира", и ожидает, что стороны конфликта "по диалогу и переговорам" будут искать долговременное решение.

Эмманюэль Макрон прибыл в Китай 3 декабря с трехдневным государственным визитом. Помимо войны в Украине лидеры обсуждают торговые вопросы и экономические отношения между ЕС и КНР.

