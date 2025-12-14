Это единственный шанс для Украины выйти из войны: эксперт назвал ключевой фактор

Завершение полномасштабной войны России против Украины без участия Китая выглядит маловероятным. Такое мнение высказал эксперт-международник Максим Несвитайлов, комментируя возможные сценарии прекращения боевых действий. По его словам, именно Пекин ныне является одним из главных геополитических выгодополучателей войны, а значит, имеет реальные рычаги влияния на Москву.

Несвитайлов рассказал, как закончить войну. Фото из открытых источников

Максим Несвитайлов в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ключ к завершению войны может лежать в договоренностях между США и Китаем. Эксперт предполагает, что именно достижение определенного паритета между двумя мировыми центрами силы способно изменить ход событий. По его мнению, любые мирные инициативы без прямого участия Китая обречены на провал.

"Без участия Китая, без их слова за столом переговоров, эта война завершена не будет. Китай является главным выгодополучателем этой войны. В них с Россией очень взаимоинтегрированы экономики и оборонные сферы. И однозначно, что у них с Россией есть определенные договоренности по завершению этой войны, особенно в контексте планов Китая на Тайвань", — подчеркнул Несвитайлов.

По его словам, Европа начала активнее выстраивать переговорный трек с Китаем, осознавая его ключевую роль в потенциальном разрешении конфликта. Эксперт напомнил, что именно президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Пекин, поскольку имеет, по его мнению, лучшие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином среди европейских политиков.

"У Макрона лучшие среди всех лидеров Европы отношения с Си Цзиньпином, в Китай поехал именно он. Я думаю, что там вопрос завершения войны проговаривался. Европа начинает вести эту игру. И что важно — для Украины это единственный реальный шанс выйти из этой войны", — добавил Несвитайлов.

По его словам, переговоры на основе мирного плана Трампа сродни "фарсу" и не дадут результатов.

