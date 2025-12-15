Будет ли прекращение огня до конца года: что на самом деле происходит на переговорах в Берлине

Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине, посвященные поиску путей завершения войны России против Украины, направлены не на компромисс, а на капитуляцию Украины. Об этом заявил политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

Зеленский и делегация США в Берлине. Фото: Reuters

Валерий Дымов в эфире "Эспрессо" заявил, что мирный план, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом, больше напоминает попытку заставить Украину согласиться на максималистские требования Кремля еще до реального прекращения боевых действий. Однако, по его мнению, переговоры, в том числе в Берлине, не принесут результата.

"Это то же, что Киев за три дня, прекратить войну через 2-3 недели Трамп пытается получить капитуляцию Украины также за три дня. Это как первое китайское предупреждение, делайны Трампа, уже на них никто не обращает внимания. И потому никаких шансов нет", — считает политолог.

Дымов отмечает, что в истории международных отношений почти нет примеров, когда капитуляция предшествовала завершению войны.

"Путин требует фактически, чтобы Украина подписала все пункты, которые он оставляет максималистскими, а мы должны выторговаться об интерпретации этих пунктов для того, чтобы попытаться продать, вернее Трамп хочет продать их нам", — добавляет Дымов.

Политолог также обращает внимание на внутриполитический фактор в США. По его мнению, Трамп пытается предоставить возможное соглашение не только Украине, но и как собственную победу избирателям, несмотря на то, что большинство американцев поддерживают идею дальнейшей помощи Украине и ее победе в войне против агрессора.

Дымов заключает, что в такой ситуации перспективы прекращения огня до конца года выглядят призрачными.

