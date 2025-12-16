Зеленский отреагировал на предложение рождественского перемирия: какова позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной поддержке инициативы рождественского перемирия, публично озвученной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, это предложение также разделяют Соединенные Штаты, однако ключевым фактором остается позиция Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский по завершении переговоров в Берлине с международными партнерами 15 декабря прокомментировал предложение о рождественском перемирии. Президент подчеркнул, что Украина готова к временному прекращению огня в Рождество, но реализация этой идеи зависит исключительно от политической воли Москвы.

"Фридрих действительно предложил такую идею. Она сегодня была объявлена как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают эту инициативу. Я как президент, безусловно, поддерживаю такую идею", — ответил Зеленский на предложение перемирия на Рождество.

Инициатива рождественского перемирия была публично озвучена канцлером Германии 15 декабря. Фридрих Мерц призвал Россию прекратить боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры в ночь на 25 декабря. По его словам, именно мирные жители чаще всего становятся жертвами российских атак, и временное прекращение огня могло бы стать гуманитарным жестом и потенциальным первым шагом к более широкому мирному процессу.

"Возможно, у российского правительства есть остатки человечности, и они оставят людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира", — заявил канцлер Германии.

