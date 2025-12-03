Кремль відповів, чи буде тимчасове перемир’я на Новий рік

У російському керівництві поки що не розглядають можливість оголошення новорічного перемир’я на фронті. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи питання про тимчасове припинення вогню під час зимових свят.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков відповів на питання, чи запропонує Москва новорічне перемир'я на війні в Україні. За його словами, наразі питання про оголошення перемир’я не обговорюється.

"Поки про це не йшлося, зараз йде зовсім інший процес", — заявив Пєсков.

Речник Кремля не уточнив, що саме має на увазі, однак, ймовірно, йдеться про триваючі переговори щодо нового мирного плану, який активно просувають Сполучені Штати.

Зауважимо, що Росія вже неодноразово оголошувала тимчасові перемир’я, але фактично порушувала їх з перших годин. Наприклад, у травні цього року МЗС РФ заявило про припинення вогню на три дні нібито "з нагоди Дня Перемоги". Однак уже в перші години дії "перемир’я" російські війська завдали удару по житловому будинку на Донеччині. Українські військові та оглядачі тоді зазначали, що на фронті не було жодної "тиші". Подібне "перемир’я" також оголошувалося з боку РФ на Великдень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про скорочення мирного плану з 28 до 20 пунктів. Як пояснив президент, проблема не у складних рішеннях, а у тому, щоб вони не обговорювалися поза спиною України.

Також "Коментарі" писали про те, як закінчаться переговори з Путіним щодо закінчення війни. За словами політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, реальні перспективи завершення війни дипломатичним шляхом залишаються примарними.