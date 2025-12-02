Стало відомо, як закінчаться переговори з Путіним щодо закінчення війни

Попри активізацію переговорного процесу та дедалі відчутніший тиск на Україну з боку міжнародних партнерів, реальні перспективи завершення війни дипломатичним шляхом залишаються примарними. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ та політичний оглядач Кирило Сазонов, назвавши ситуацію "парадоксальною", адже переговори йдуть, але їхній результат виглядає приреченим.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Сазонова, головною перешкодою на шляху до компромісу є позиція Кремля. Росія продовжує просувати ультимативні вимоги, які суперечать національним інтересам України та є політично неприйнятними.

"Переговори швидше за все впруться у стіну — навіть не з нашої вини. Москва викочує нереальні умови, путін розповідає Трампу, що вони знову щось захопили і скоро мало до Києва не дійдуть. А тому їм все треба віддати, що хочуть. Тобто очевидно, що на такі умови Україна не піде", — вказує політолог.

Оглядач визнає, що в українському політикумі є окремі фігури, які могли б підтримати поступки, однак їхній вплив на державні рішення є мінімальним. За словами Сазонова, перемовини тривають радше формально, а реальних шансів на політичний прорив він не бачить.

"Тобто за фактом сьогодні переговори точаться, але шансів на компроміс немає. До кінця зими – точно", — впевнений Сазонов.

Ще одним парадоксом політолог називає кроки Заходу, який вже починає ділити майбутні кошти на відновлення України, попри те, що війна не закінчена. На думку Сазонова, це свідчить або про надмірну віру частини західних еліт у "місію Трампа", або про нерозуміння реальної ситуації, у якій Москва не демонструє жодних ознак готовності до конструктивного діалогу.

