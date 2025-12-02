logo

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, как закончатся переговоры с Путиным об окончании войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как закончатся переговоры с Путиным об окончании войны

Кирилл Сазонов объяснил, почему мирные переговоры с Россией обречены на провал.

2 декабря 2025, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на активизацию переговорного процесса и все более ощутимое давление на Украину со стороны международных партнеров, реальные перспективы завершения войны дипломатическим путем остаются призрачными. Об этом заявил военнослужащий ВСУ и политический обозреватель Кирилл Сазонов, назвав ситуацию "парадоксальной", ведь переговоры идут, но их результат выглядит обреченным.

Стало известно, как закончатся переговоры с Путиным об окончании войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Сазонова, главным препятствием на пути к компромиссу является позиция Кремля. Россия продолжает продвигать ультимативные требования, противоречащие национальным интересам Украины и политически неприемлемые.

"Переговоры скорее всего упрутся в стену – даже не по нашей вине. Москва выкатывает нереальные условия, путин рассказывает Трампу, что они опять что-то захватили и скоро мало до Киева не дойдут. А потому им все надо отдать, что хотят. То есть очевидно, что на такие условия Украина не пойдет", – указывает политолог.

Обозреватель признает, что в украинском политикуме есть отдельные фигуры, которые могли бы поддержать уступки, однако их влияние на государственные решения минимально. По словам Сазонова, переговоры продолжаются формально, а реальных шансов на политический прорыв он не видит.

"То есть по факту сегодня переговоры ведутся, но шансов на компромисс нет. До конца зимы – точно", – уверен Сазонов.

Еще одним парадоксом политолог называет шаги Запада, который уже начинает делить будущие средства на восстановление Украины, несмотря на то, что война не окончена. По мнению Сазонова, это свидетельствует либо о чрезмерной вере части западных элит в "миссию Трампа", либо о непонимании реальной ситуации, в которой Москва не демонстрирует никаких признаков готовности к конструктивному диалогу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников сделал тревожное предупреждение и объяснил, когда война закончится.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент Украины Виктор Ющенко сделал прогноз об окончании войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/23828
Теги:

Новости

Все новости