Несмотря на активизацию переговорного процесса и все более ощутимое давление на Украину со стороны международных партнеров, реальные перспективы завершения войны дипломатическим путем остаются призрачными. Об этом заявил военнослужащий ВСУ и политический обозреватель Кирилл Сазонов, назвав ситуацию "парадоксальной", ведь переговоры идут, но их результат выглядит обреченным.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Сазонова, главным препятствием на пути к компромиссу является позиция Кремля. Россия продолжает продвигать ультимативные требования, противоречащие национальным интересам Украины и политически неприемлемые.

"Переговоры скорее всего упрутся в стену – даже не по нашей вине. Москва выкатывает нереальные условия, путин рассказывает Трампу, что они опять что-то захватили и скоро мало до Киева не дойдут. А потому им все надо отдать, что хотят. То есть очевидно, что на такие условия Украина не пойдет", – указывает политолог.

Обозреватель признает, что в украинском политикуме есть отдельные фигуры, которые могли бы поддержать уступки, однако их влияние на государственные решения минимально. По словам Сазонова, переговоры продолжаются формально, а реальных шансов на политический прорыв он не видит.

"То есть по факту сегодня переговоры ведутся, но шансов на компромисс нет. До конца зимы – точно", – уверен Сазонов.

Еще одним парадоксом политолог называет шаги Запада, который уже начинает делить будущие средства на восстановление Украины, несмотря на то, что война не окончена. По мнению Сазонова, это свидетельствует либо о чрезмерной вере части западных элит в "миссию Трампа", либо о непонимании реальной ситуации, в которой Москва не демонстрирует никаких признаков готовности к конструктивному диалогу.

