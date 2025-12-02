Ющенко зробив тривожний прогноз щодо закінчення війни: про що попередив експрезидент

Третій президент України Віктор Ющенко припускає, що неправильне або позаправове завершення війни з Росією може створити небезпечні передумови для нової хвилі агресії РФ. На його думку, якщо бойові дії будуть зупинені без чітких міжнародно-правових гарантій, Кремль може відновити наступ уже за кілька років, і ця загроза стосуватиметься не лише України, а й країн Балтії та Польщі.

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

Віктор Ющенко в ефірі "Новини Live" заявив, що українці продовжують давати "гідну й величаву відсіч ворогу", який століттями намагався підпорядкувати українську націю. За його словами, остаточна перемога можлива лише за умови рішучої та послідовної міжнародної позиції щодо Росії.

Щодо мирних процесів навколо конфлікту, Ющенко зауважив, що все залежить від варіанту, як саме закінчиться війна. Однак експрезидент застеріг, що у випадку невдалого сценарію Росія знову може почати свою агресію через кілька років.

"Важливо з яким фіналом. Заклик припинення вогню чи поза міжнародним правом завершення війни, може через 3-4 роки принести нову російську загрозу українцям, литовцям чи полякам", — наголосив Ющенко.

Колишній президент провів історичну паралель із Другою світовою війною, наголошуючи, що агресію РФ слід зупинити так само рішуче, як колись світ приборкав нацистську Німеччину. За його словами, лише повне подолання російської агресії може гарантувати безпеку нинішньому та майбутнім поколінням.

"Тоді це буде остаточна крапка, і це зло не повториться ні в житті нинішнього покоління, ні в майбутньому. Ворог має бути розбитий. У нас 54 країни в коаліції. І до її честі, я думаю, перемога буде за нами", — додав Ющенко.

