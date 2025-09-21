logo_ukra

Ющенко назвав остаточний варіант перемоги України у війні

Віктор Ющенко заявив, що вихід на кордони 1991 року не гарантує перемоги. На його думку, головна мета полягає у ліквідації режиму Путіна.

21 вересня 2025, 08:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що справжня перемога України у війні з Росією не може обмежуватися поверненням до кордонів 1991 року. На його думку, остаточний результат має включати усунення політичного режиму Володимира Путіна в Москві.

Ющенко назвав остаточний варіант перемоги України у війні

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

Віктор Ющенко в інтерв’ю виданню "Апостроф" пояснив, що вихід українських військ на довоєнні кордони не усуне головної загрози. На думку експрезидента, це лише призведе до відкладення нової війни з Росією у майбутньому.

"Хтось каже: "Давайте до Хутора-Михайлівського?" І все? Ви вважаєте, що вихід на кордон 1991 року — це чесна відповідь на “формулу перемоги”? Ви лукавите і найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам", — сказав Ющенко.

На уточнююче запитання журналіста, чи означають його слова необхідність подальшого руху на Москву, Ющенко відповів ствердно.

"Так, на Москву… ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московсько-путінський режим", — пояснив Ющенко.

Ющенко підкреслив, що перемога України не може бути лише символічною чи територіальною. Вона повинна усунути ключову загрозу, яка походить від сучасного російського політичного устрою. На його думку, будь-який компроміс, що залишає при владі путінський режим, лише відтермінує нові війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ющенко прогнозує швидкий розвал Росії. За його словами, саме російський диктатор Володимир Путін веде країну до падіння.

Також "Коментарі" писали, що на думку Ющенка зупинка на кордонах 1991 року буде великою помилкою для України.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rmfW67-gqo4
