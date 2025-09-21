Ющенко назвав остаточний варіант перемоги України у війні

Колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що справжня перемога України у війні з Росією не може обмежуватися поверненням до кордонів 1991 року. На його думку, остаточний результат має включати усунення політичного режиму Володимира Путіна в Москві.

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

Віктор Ющенко в інтерв’ю виданню "Апостроф" пояснив, що вихід українських військ на довоєнні кордони не усуне головної загрози. На думку експрезидента, це лише призведе до відкладення нової війни з Росією у майбутньому.

"Хтось каже: "Давайте до Хутора-Михайлівського?" І все? Ви вважаєте, що вихід на кордон 1991 року — це чесна відповідь на “формулу перемоги”? Ви лукавите і найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам", — сказав Ющенко.

На уточнююче запитання журналіста, чи означають його слова необхідність подальшого руху на Москву, Ющенко відповів ствердно.

"Так, на Москву… ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московсько-путінський режим", — пояснив Ющенко.

Ющенко підкреслив, що перемога України не може бути лише символічною чи територіальною. Вона повинна усунути ключову загрозу, яка походить від сучасного російського політичного устрою. На його думку, будь-який компроміс, що залишає при владі путінський режим, лише відтермінує нові війни.

