Ющенко назвал окончательный вариант победы Украины в войне
НОВОСТИ

Ющенко назвал окончательный вариант победы Украины в войне

Виктор Ющенко заявил, что выход на границы 1991 не гарантирует победы. По его мнению, главная цель состоит в ликвидации режима Путина.

21 сентября 2025, 08:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что настоящая победа Украины в войне с Россией не может ограничиваться возвращением границ 1991 года. По его мнению, окончательный результат должен включать устранение политического режима Владимира Путина в Москве.

Ющенко назвал окончательный вариант победы Украины в войне

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко в интервью изданию "Апостроф" объяснил, что выход украинских войск на довоенные границы не устранит главную угрозу. По мнению экс-президента, это приведет только к отложению новой войны с Россией в будущем.

"Кто-то говорит: "Давайте в Хутор-Михайловский?" И все? Вы считаете, что выход на границу 1991 года — это честный ответ на "формулу победы"? Вы лукавите и самую большую проблему оставляете своим детям и внукам", — сказал Ющенко.

На уточняющий вопрос журналиста, означают ли его слова необходимость дальнейшего движения на Москву, Ющенко ответил утвердительно.

"Да, на Москву… ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно, пока существует московско-путинский режим", – пояснил Ющенко.

Ющенко подчеркнул, что победа Украины не может быть только символической или территориальной. Она должна устранить ключевую угрозу, исходящую от современного российского политического устройства. По его мнению, любой компромисс, оставляющий у власти путинский режим, лишь откладывает новые войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко прогнозирует скорый развал России. По его словам, именно российский диктатор Владимир Путин уводит страну к падению.

Также "Комментарии" писали, что, по мнению Ющенко, остановка на границах 1991 года будет большой ошибкой для Украины.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rmfW67-gqo4
