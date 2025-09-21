Ющенко назвал окончательный вариант победы Украины в войне

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что настоящая победа Украины в войне с Россией не может ограничиваться возвращением границ 1991 года. По его мнению, окончательный результат должен включать устранение политического режима Владимира Путина в Москве.

Виктор Ющенко в интервью изданию "Апостроф" объяснил, что выход украинских войск на довоенные границы не устранит главную угрозу. По мнению экс-президента, это приведет только к отложению новой войны с Россией в будущем.

"Кто-то говорит: "Давайте в Хутор-Михайловский?" И все? Вы считаете, что выход на границу 1991 года — это честный ответ на "формулу победы"? Вы лукавите и самую большую проблему оставляете своим детям и внукам", — сказал Ющенко.

На уточняющий вопрос журналиста, означают ли его слова необходимость дальнейшего движения на Москву, Ющенко ответил утвердительно.

"Да, на Москву… ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно, пока существует московско-путинский режим", – пояснил Ющенко.

Ющенко подчеркнул, что победа Украины не может быть только символической или территориальной. Она должна устранить ключевую угрозу, исходящую от современного российского политического устройства. По его мнению, любой компромисс, оставляющий у власти путинский режим, лишь откладывает новые войны.

