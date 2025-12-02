Ющенко сделал тревожный прогноз об окончании войны: о чем предупредил экс-президент

Третий президент Украины Виктор Ющенко предполагает, что неправильное или внеправовое завершение войны с Россией может создать опасные предпосылки новой волны агрессии РФ. По его мнению, если боевые действия будут остановлены без четких международно-правовых гарантий, Кремль может восстановить наступление уже через несколько лет, и эта угроза будет касаться не только Украины, но и стран Балтии и Польши.

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко в эфире "Новости Live" заявил, что украинцы продолжают давать "достойный и величавый отпор врагу", который столетиями пытался подчинить украинскую нацию. По его словам, окончательная победа возможна только при условии решительной и последовательной международной позиции по отношению к России.

Относительно мирных процессов вокруг конфликта, Ющенко отметил, что все зависит от варианта, как закончится война. Однако экс-президент предостерег, что в случае неудачного сценария Россия снова может начать свою агрессию спустя несколько лет.

"Важно с каким финалом. Призыв прекращения огня или вне международного права завершения войны может через 3-4 года принести новую российскую угрозу украинцам, литовцам или полякам", — подчеркнул Ющенко.

Бывший президент провел историческую параллель со Второй мировой войной, отмечая, что агрессию РФ следует остановить так же решительно, как когда-то мир обуздал нацистскую Германию. По его словам, только полное преодоление российской агрессии может обеспечить безопасность нынешнему и будущему поколению.

"Тогда это будет окончательная точка, и это зло не повторится ни в жизни нынешнего поколения, ни в будущем. Враг должен быть разбит. У нас 54 страны в коалиции. И в ее честь, я думаю, победа будет за нами", — добавил Ющенко.

