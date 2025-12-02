Ющенко сделал тревожный прогноз об окончании войны: о чем предупредил экс-президент

Рубрики
Третий президент Украины Виктор Ющенко предполагает, что неправильное или внеправовое завершение войны с Россией может создать опасные предпосылки новой волны агрессии РФ. По его мнению, если боевые действия будут остановлены без четких международно-правовых гарантий, Кремль может восстановить наступление уже через несколько лет, и эта угроза будет касаться не только Украины, но и стран Балтии и Польши.
Виктор Ющенко в эфире "Новости Live" заявил, что украинцы продолжают давать "достойный и величавый отпор врагу", который столетиями пытался подчинить украинскую нацию. По его словам, окончательная победа возможна только при условии решительной и последовательной международной позиции по отношению к России.
Относительно мирных процессов вокруг конфликта, Ющенко отметил, что все зависит от варианта, как закончится война. Однако экс-президент предостерег, что в случае неудачного сценария Россия снова может начать свою агрессию спустя несколько лет.
Бывший президент провел историческую параллель со Второй мировой войной, отмечая, что агрессию РФ следует остановить так же решительно, как когда-то мир обуздал нацистскую Германию. По его словам, только полное преодоление российской агрессии может обеспечить безопасность нынешнему и будущему поколению.
