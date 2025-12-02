Портников зробив тривожне попередження: коли закінчиться війна

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников назвав ключову загрозу нинішнього дипломатичного процесу щодо закінчення війни в Україні. На його думку, спроби просування мирного плану США та активізація перемовин можуть створити небезпечну ілюзію близького завершення конфлікту для українського суспільства та міжнародної спільноти. Однак, на думку Портникова, війна може тривати набагато довше.

Портников розповів, скільки може тривати війна. Фото з відкритих джерел

У своєму Telegram Портников зауважив, що багато журналістів провідних світових медіа не можуть повірити, що високопоставлені чиновники здійснюють дипломатичні візити без реальної мети. Однак, на його думку, саме цей процес і відбувається за сприяння президента США Дональда Трампа.

"Повірити, що ми свідки чергової імітації реальності — це немовби позбавити самих себе кваліфікації. І визнати, що долю світу зараз вирішують небезпечні дилетанти, з якими, як кіт із мишею грає старий чекіст. Українцям теж важко в це повірити, бо надія на те що війна може закінчитися — і швидко — не може не існувати у свідомості кожної людини яка живе у великій війні вже майже 4 роки, а в конфлікті — скоро 12", — вказує оглядач.

Однак Портников попереджає, що реальність полягає не в дипломатії, а в стратегічному розрахунку Кремля. Оглядач цитує російського політолога Федора Лук’янова, який вказав, що для Росії продовження бойових дій – це найефективніший спосіб залишатися впливовим гравцем на міжнародній арені. За словами Портникова, Кремль боїться втратити геополітичну вагу, яку здобуває лише через агресію.

"Питання скільки ж це буде продовжуватися відповідь є простою і ясною: стільки, скільки у Росії ці можливості будуть. А якщо війна і припиниться, вона відновиться як тільки у Росії ці можливості знову з’являться. Бо її знову перестануть помічати", — зауважує Портников.

За його словами, російська агресія загрожує не тільки Україні, а й іншим державам, адже "Росії потрібна жертва, щоб її помічали".

Журналіст проводить історичну паралель із періодом 1914–1945 років, коли світ жив у тривалому "воєнному циклі". За його оцінкою, схожий момент переживає зараз і Європа.

"Насправді весь період 1914-го — 1945-го років був воєнним періодом, просто із двома величезними спалахами. А це вже не 4 роки, а 30. І ми з вами зараз саме у такому воєнному періоді в історії Європи і світу. Мені залишається тільки обережно сподіватися, що більше 30 років він не продовжиться", — підсумовує Портников.

