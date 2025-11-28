"Путін зробить усе за нас": що буде з мирним планом Трампа

Україні не потрібно робити різких кроків у відповідь на запропонований адміністрацією США мирний план, адже умови для його провалу створить сам Володимир Путін. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников. На його думку, поведінка російського диктатора та внутрішня логіка американської адміністрації можуть зробити документ нереалістичним ще до початку реальних переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" оцінив ситуацію з мирним планом США. За його словами, європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Мерц, намагаються впливати на сприйняття Дональда Трампа щодо його мирної ініціативи.

Оглядач стверджує, що їх план полягає в тому, щоб акцентувати увагу Трампа на суперечливих пунктах плану, які він, імовірно, не прочитав або не усвідомив у деталях.

"Вони просто примушують Трампа прочитати конкретну річ і коли він це робить, то реагує негативно. Тобто, він має дізнатись, що він робить. Головна проблема цієї людини, що він поняття не має, що він робить на посаді президента США", — зазначив Портников.

На його думку, ключові союзники США фактично самі коригують позицію Вашингтона, впливаючи на майбутнє мирної ініціативи. Своєю чергою, Портников вважає, що українська сторона має продовжувати консультації з новою адміністрацією США, демонструючи відкритість до обговорення плану та уникати конфронтації.

За словами Портникова, головна мета такого підходу у тому, щоб не дати РФ скористатися будь-яким приводом для звинувачень у небажанні Києва проводити переговори. Попри складність дипломатичної гри, Портников вважає, що ключовим фактором стане поведінка самого Путіна.

"Україні ж в цій ситуації з мирним планом, який запропонувала адміністрація США, взагалі нічого не потрібно робити. Путін зробить все за нас. Він абсолютно спокійно зараз створить умови, за яких цей план просто розсиплеться в порох. Він вже це робить", — заявив журналіст.

На його думку, агресивні дії Кремля, небажання відмовлятися від окупації українських територій та прагнення диктувати умови зроблять будь-який мирний план нереалістичним.

