"Українці потрапили до пастки": що не так з новим мирним планом США

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що запропонований США мирний план із 28 пунктів знову поставив Україну перед хибною дилемою, коли Київ погоджується на умови, схожі на капітуляцію, або намагається пом’якшити їх у переговорах. Однак, за його словами, головна проблема не в позиції Києва, а у відсутності реальної зацікавленості російського диктатора Володимира Путіна в будь-якому мирному врегулюванні.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников зауважив, що нинішня дискусія мирного плану США зосереджена не на ключовому питанні, яке полягає у тому, чи готовий Володимир Путін взагалі до миру. На його думку, Путін не хоче припинення війни, бо саме війна дає йому можливість продовжувати руйнувати українську державність, уникати нових санкцій та торгуватися зі світом.

"Путіну всі ці перемовини нецікаві. Якщо хтось дійсно зацікавлений у завершенні війни, він погоджується на припинення вогню і вже потім проводяться мирні перемовини. Незгода Путіна із припиненням вогню і є чітким індикатором, що жодні мирні перемовини не призведуть до результату", — пояснює Портников.

За його словами, нинішні ініціативи ризикують повторити долю так званої "угоди про мінерали", яка виникла не з реального наміру закінчити війну, а через спроби російських лобістів уникнути санкцій і бажання оточення Дональда Трампа продемонструвати "швидкий дипломатичний успіх".

"Вони (переговори) відбуваються тільки тому, що Кіріл Дмітрієв підсунув Стіву Віткоффу ідіотську чернетку у сподіванні запобігти санкціям проти російської нафти. А некомпетентні співробітники Трампа вирішили підкласти на стіл американського президента цей папір, щоб догодити його марнославству і вірі , що війну можна швидко закінчити, а Нобелівську премію отримати", — вважає політичний оглядач.

Портников наголосив, що жоден мирний план США чи Європи не матиме значення, доки Путін не вирішить, що його ресурс для ведення війни вичерпано. Лише тоді Москва шукатиме припинення вогню. За його словами, це буде момент, коли риторика Кремля зміниться сама собою, однак коли саме це станеться, не знає ніхто, навіть Путін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 13 ключових відмінностей між мирним планом США та Європи щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали про те, що хоче отримати Путін завдяки мирному плану Трампа.