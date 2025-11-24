"Украинцы попали в ловушку": что не так с новым мирным планом США

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что предложенный США мирный план из 28 пунктов снова поставил Украину перед ложной дилеммой, когда Киев соглашается на условия, похожие на капитуляцию, или пытается смягчить их в переговорах. Однако, по его словам, главная проблема не в позиции Киева, а в отсутствии реального интереса российского диктатора Владимира Путина к любому мирному урегулированию.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников отметил, что нынешняя дискуссия мирного плана США сосредоточена не на ключевом вопросе, который заключается в том, готов ли Владимир Путин вообще к миру. По его мнению, Путин не хочет прекращения войны, потому что именно война дает ему возможность продолжать разрушать украинскую государственность, избегать новых санкций и торговаться с миром.

"Путину все эти переговоры неинтересны. Если кто действительно заинтересован в завершении войны, он соглашается на прекращение огня и уже потом проводятся мирные переговоры. Несогласие Путина с прекращением огня и является четким индикатором, что никакие мирные переговоры не приведут к результату", — объясняет Портников.

По его словам, нынешние инициативы рискуют повторить судьбу так называемого "соглашения о минералах", которое возникло не из реального намерения закончить войну, а из-за попыток российских лоббистов избежать санкций и желания окружения Дональда Трампа продемонстрировать "скорый дипломатический успех".

"Они (переговоры) происходят только потому, что Кирилл Дмитриев подсунул Стиву Виткоффу идиотский черновик в надежде предотвратить санкции против российской нефти. А некомпетентные сотрудники Трампа решили подложить на стол американского президента эту бумагу, чтобы угодить его тщеславию и вере, что войну можно быстро закончить, а Нобелевскую премию получить", — считает политический обозреватель.

Портников подчеркнул, что ни один мирный план США или Европы не будет иметь значения, пока Путин не решит, что его ресурс для ведения войны исчерпан. Только тогда Москва будет искать прекращение огня. По его словам, это будет момент, когда риторика Кремля изменится сама собой, однако когда именно это произойдет, никто не знает, даже Путин.

