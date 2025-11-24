13 ключових відмінностей між мирним планом США та Європи щодо закінчення війни в Україні

Європейські партнери представили свою версію мирного плану щодо України, який підготували Велика Британія, Франція та Німеччина. Документ базується на мирному плані США з 28 пунктів, однак він зазнав суттєвих правок. У ньому 13 основних пунктів, у яких позиції Європи та США принципово розходяться.

Мирний план США та Європи - головні відмінності. Фото з відкритих джерел

Відмінності між мирним планом США та Європи.

1. НАТО та питання розширення. Європейський план прибирає положення про зобов’язання НАТО не розширюватися. У версії США такий пункт був.

2. Чисельність української армії. Європа пропонує ліміт у 800 тис. військових у мирний час, що більше, ніж 600 тис. у мирному плані США.

3. Вступ України до НАТО. Європа не закриває двері до Альянсу вказуючи на можливе членство України у випадку схвалення заявки всіма членами НАТО. США ж пропонували закріпити нейтральний статус у Конституції.

4. Розміщення військ НАТО. У європейському варіанті обмеження діють лише у мирний час, тоді як США пропонували повну заборону.

5. Гарантії безпеки. Європа прив’язує гарантії США до статті 5 НАТО, що робить їх жорсткішими, тоді як в американському плані були просто "гарантії США".

6. Удари по території РФ. Європа не забороняє Україні бити по Москві чи Санкт-Петербургу на відміну від 10 пункту мирного плану США.

7. Реінтеграція Росії. Європейський план передбачає "поступове" повернення РФ до економічних процесів, тоді як у США цей механізм швидший.

8. Відбудова України. У європейському плані йдеться: "Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, у тому числі коштом російських суверенних активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні". План США описував варіант використання коштів американцями.

9. Моніторинг угоди. Європа розширює групу контролю, додаючи Україну та ЄС. США передбачали лише формат США та РФ.

10. Права меншин і релігійна політика. Європейський план передбачає прийняття Україною політики ЄС щодо цих питань, тоді як мирний план США передбачав наративи РФ щодо "нацистської ідеології", релігії та мови.

11. Територіальні питання. У європейському плані йдеться, що "переговори про територіальний обмін розпочнуться з лінії зіткнення". США де-факто визнавали Крим, частини Донбасу та закладали демілітаризовані зони на користь РФ.

12. Вибори в Україні. Європа не фіксує терміни, тоді як США пропонували провести їх за 100 днів після підписання мирної угоди.

13. Амністія військових злочинців. У плані Європи немає амністії, тоді як США пропонували такий варіант.

Запропонований США мирний план був обговорений у Женеві 23 листопада між українською та американською делегацією під час кількох раундів переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч найкращою із січня. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що зустріч була "дуже продуктивною". Деталі нової угоди невідомі.

Щодо мирного плану Європи, Рубіо зауважив, що йому невідомий такий план.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо, чого хоче отримати Путін завдяки мирному плану Трампа.

Також "Коментарі" писали, як українські військові відреагували на новий мирний план США.