Стало відомо, чого хоче отримати Путін завдяки мирному плану Трампа

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у швидкому завершенні війни й розглядає мирний план США радше як можливість затягнути процес на роки. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, який вважає, що Кремль намагається використати будь-які дипломатичні формати, щоб зберегти можливість продовжувати війну та поступово послаблювати Україну.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" порівняв підходи до закінчення війни в Україні президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.
Портников пояснює, що головна мета Путіна полягає у припиненні існуванні України. За його словами, російське керівництво не приховує своїх намірів захопити всю Україну, а Путін вважає затяжну війну інструментом, який дозволить йому досягти цієї мети шляхом виснаження українського суспільства та союзників.
