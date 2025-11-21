Стало відомо, чого хоче отримати Путін завдяки мирному плану Трампа

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у швидкому завершенні війни й розглядає мирний план США радше як можливість затягнути процес на роки. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, який вважає, що Кремль намагається використати будь-які дипломатичні формати, щоб зберегти можливість продовжувати війну та поступово послаблювати Україну.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" порівняв підходи до закінчення війни в Україні президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

"Проблема в тому, що Трамп хоче швидкого миру, а Путін хотів мирні переговори, які можуть продовжуватись роками, поліпшувати стосунки з США та знищувати Україну одночасно. Це різні цілі. Путіну не потрібне не тільки припинення вогню, а й швидкий мир", — вказує політичний оглядач.

Портников пояснює, що головна мета Путіна полягає у припиненні існуванні України. За його словами, російське керівництво не приховує своїх намірів захопити всю Україну, а Путін вважає затяжну війну інструментом, який дозволить йому досягти цієї мети шляхом виснаження українського суспільства та союзників.

"Йому потрібна багаторічна війна, бо він сподівається під час цієї війни поставити крапку на існуванні української державності. Ніхто цього у Москві не приховував. До речі, Трамп цього ніколи не приховував. Він завжди говорив, що Путіну потрібна вся Україна", — додав Портников.

