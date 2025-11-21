Стало известно, чего хочет получить Путин благодаря мирному плану Трампа

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в скорейшем завершении войны и рассматривает мирный план США скорее как возможность затянуть процесс на годы. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, считающий, что Кремль пытается использовать любые дипломатические форматы, чтобы сохранить возможность продолжать войну и постепенно ослаблять Украину.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" сравнил подходы к окончанию войны в Украине президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

"Проблема в том, что Трамп хочет быстрого мира, а Путин хотел мирные переговоры, которые могут продолжаться годами, улучшать отношения с США и уничтожать Украину одновременно. Это разные цели. Путину не нужно не только прекращение огня, но и скорый мир", — указывает политический обозреватель.

Портников объясняет, что главная цель Путина состоит в прекращении существования Украины. По его словам, российское руководство не скрывает своих намерений захватить всю Украину, а Путин считает затяжную войну инструментом, который позволит достичь этой цели путем истощения украинского общества и союзников.

"Ему нужна многолетняя война, потому что он надеется во время этой войны поставить точку на существовании украинской государственности. Никто этого в Москве не скрывал. Кстати, Трамп этого никогда не скрывал. Он всегда говорил, что Путину нужна вся Украина", — добавил Портников.

