Стало известно, чего хочет получить Путин благодаря мирному плану Трампа

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в скорейшем завершении войны и рассматривает мирный план США скорее как возможность затянуть процесс на годы. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, считающий, что Кремль пытается использовать любые дипломатические форматы, чтобы сохранить возможность продолжать войну и постепенно ослаблять Украину.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" сравнил подходы к окончанию войны в Украине президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
Портников объясняет, что главная цель Путина состоит в прекращении существования Украины. По его словам, российское руководство не скрывает своих намерений захватить всю Украину, а Путин считает затяжную войну инструментом, который позволит достичь этой цели путем истощения украинского общества и союзников.
