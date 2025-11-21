logo

Стало известно, чего хочет получить Путин благодаря мирному плану Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, чего хочет получить Путин благодаря мирному плану Трампа

Виталий Портников объяснил, почему Путин стремится не к быстрому миру, а к затяжным переговорам, которые могут разрушить украинскую государственность.

21 ноября 2025, 22:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в скорейшем завершении войны и рассматривает мирный план США скорее как возможность затянуть процесс на годы. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, считающий, что Кремль пытается использовать любые дипломатические форматы, чтобы сохранить возможность продолжать войну и постепенно ослаблять Украину.

Стало известно, чего хочет получить Путин благодаря мирному плану Трампа

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" сравнил подходы к окончанию войны в Украине президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

"Проблема в том, что Трамп хочет быстрого мира, а Путин хотел мирные переговоры, которые могут продолжаться годами, улучшать отношения с США и уничтожать Украину одновременно. Это разные цели. Путину не нужно не только прекращение огня, но и скорый мир", — указывает политический обозреватель.

Портников объясняет, что главная цель Путина состоит в прекращении существования Украины. По его словам, российское руководство не скрывает своих намерений захватить всю Украину, а Путин считает затяжную войну инструментом, который позволит достичь этой цели путем истощения украинского общества и союзников.

"Ему нужна многолетняя война, потому что он надеется во время этой войны поставить точку на существовании украинской государственности. Никто этого в Москве не скрывал. Кстати, Трамп этого никогда не скрывал. Он всегда говорил, что Путину нужна вся Украина", — добавил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по плану США.

Также "Комментарии" писали, что на Западе показали карту Украины с территориями, которые отойдут РФ по мирному плану США.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
