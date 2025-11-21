На Заході показали карту України з територіями, які відійдуть РФ за мирним планом США

США презентували новий мирний план з 28 пунктів, які окреслюють можливий шлях до завершення війни, але ціна такого миру передбачає територіальні поступки України. В одному з пунктів американського плану Росія отримує повний контроль над Донецькою та Луганською областями, включно з Краматорськом і Слов’янськом.

Мирний план США передбачає територіальні поступки України. Фото з відкритих джерел

Видання Reuters оприлюднило карту, що демонструє території, які мають відійти РФ відповідно до мирного плану США. На ній видно, що Москва фактично отримує Донбас, а також закріплює за собою Крим, тоді як лінія фронту в Херсонській та Запорізькій областях фіксується без змін. Між нинішньою лінією бойових дій та кордоном Донецької області пропонується створити демілітаризовану зону, але де-факто це означає передачу контролю Росії над цими територіями.

Запропонований США мирний план передає значну частину України під контроль Росії

Передбачається, що Київ має поступитися майже 5000 кв. кілометрів у Донецькій області, які за планом Трампа мають стати буферною зоною, та залишити 45 кв. кілометрів у Луганській області. Натомість Москва має вийти з територій у Харківській (2000 кв. км), Дніпропетровській (450 кв. км), Сумській (300 кв. км) та Чернігівській (20 кв. км) областях. Таким чином мирний план Трампа пропонує Україні віддати Росії 2300 кв. км території, що можна порівняти з розміром Люксембургу.

Аналітики попереджають, що такий підхід розв’яже Кремлю руки, адже РФ отримає укріплені позиції та стратегічний плацдарм для подальших наступів.

"Росія отримує все, що хоче, а Україна — не дуже багато. Якщо Зеленський погодиться на це, я очікую серйозної політичної, соціальної та економічної нестабільності в Україні", — відреагував на мирний план США аналітик Chatham House Тім Еш.

Оглядачі CNN також сумніваються, що Кремль готовий до реального припинення війни, навіть за таких умов. За їхніми даними, російські війська перебувають у найкращій позиції за останні місяці, зокрема щодо можливості взяття Покровська. Крім того, Росія здійснила прорив у Запорізькій області.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив про необхідність України піти на територіальні поступки заради миру.

Також "Коментарі" писали, що Путін повідомив про готовність Росії до мирних переговорів за планом США.