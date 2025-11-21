logo

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе показали карту Украины с территориями, которые отойдут РФ по мирному плану США
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе показали карту Украины с территориями, которые отойдут РФ по мирному плану США

Reuters показало карту, по которой РФ может получить Донбасс по новому мирному плану США.

21 ноября 2025, 21:10
Автор:
avatar

Slava Kot

США презентовали новый мирный план из 28 пунктов, определяющих возможный путь к завершению войны, но цена такого мира предусматривает территориальные уступки Украины. В одном из пунктов американского плана Россия получает полный контроль над Донецкой и Луганской областями, включая Краматорск и Славянск.

На Западе показали карту Украины с территориями, которые отойдут РФ по мирному плану США

Мирный план США предусматривает территориальные уступки Украины. Фото из открытых источников

Издание Reuters обнародовало карту, демонстрирующую территории, которые должны отойти РФ в соответствии с мирным планом США. На ней видно, что Москва фактически получает Донбасс, а также закрепляет Крым, тогда как линия фронта в Херсонской и Запорожской областях фиксируется без изменений. Между нынешней линией боевых действий и границей Донецкой области предлагается создать демилитаризованную зону, но де-факто это означает передачу контроля России над этими территориями.

На Западе показали карту Украины с территориями, которые отойдут РФ по мирному плану США - фото 2

Предлагаемый США мирный план передает значительную часть Украины под контроль России

Предполагается, что Киев должен уступить около 5000 кв. километров в Донецкой области, которые по плану Трампа должны стать буферной зоной и покинуть 45 кв. километров в Луганской области. Москва должна выйти с территорий в Харьковской (2000 кв. км), Днепропетровской (450 кв. км), Сумской (300 кв. км) и Черниговской (20 кв. км) областях. Таким образом, мирный план Трампа предлагает Украине отдать России 2300 кв. км территории, сравнимой с размером Люксембург.

Аналитики предупреждают, что такой подход развяжет Кремлю руки, ведь РФ получит укрепленные позиции и стратегический плацдарм для дальнейших наступлений.

"Россия получает все, что хочет, а Украина — не очень много. Если Зеленский согласится с этим, я ожидаю серьезной политической, социальной и экономической нестабильности в Украине", — отреагировал на мирный план США аналитик Chatham House Тим Эш.

Обозреватели CNN также сомневаются, что Кремль готов к реальному прекращению войны даже при таких условиях. По их данным, российские войска находятся в лучшей позиции за последние месяцы, в частности, о возможности взятия Покровска. Кроме того, Россия совершила прорыв в Запорожской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о необходимости Украины пойти на территориальные уступки ради мира.

Также "Комментарии" писали, что Путин сообщил о готовности России к мирным переговорам по плану США.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/top-ukraine-security-official-denies-accepting-terms-trumps-peace-plan-2025-11-21/
