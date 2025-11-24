13 ключевых отличий между мирным планом США и Европы для окончания войны в Украине

Европейские партнеры представили свою версию мирного плана по Украине, который подготовили Великобритания, Франция и Германия. Документ базируется на мирном плане США из 28 пунктов, однако он претерпел существенные поправки. В нем 13 основных пунктов, по которым позиции Европы и США принципиально расходятся.

Мирный план США и Европы – главные отличия. Фото из открытых источников

Различия между мирным планом США и Европы.

1. НАТО и вопросы расширения. Европейский план устраняет положения об обязательствах НАТО не расширяться. В версии США такой пункт не был.

2. Численность украинской армии. Европа предлагает лимит в 800 тыс. военных в мирное время, тогда как в мирном плане США было 600 тыс.

3. Вступление Украины в НАТО. Европа не закрывает двери в Альянс, указывая на возможное членство Украины в случае одобрения заявки всеми членами НАТО. США предлагали закрепить нейтральный статус в Конституции.

4. Размещение войск НАТО. В европейском варианте ограничения действуют только в мирное время, тогда как США предлагали полный запрет.

5. Гарантии безопасности. Европа привязывает гарантии США к статье 5 НАТО, что ужесточает их, тогда как в американском плане были просто "гарантии США".

6. Удары по территории РФ. Европа не запрещает Украине бить по Москве или Санкт-Петербургу в отличие от 10-ти пункта мирного плана США.

7. Реинтеграция России. Европейский план предполагает "постепенное" возвращение РФ в экономические процессы, в то время как в США этот механизм более быстрый.

8. Восстановление Украины. В европейском плане говорится: "Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине". План США описывал вариант использования средств американцами.

9. Мониторинг сделки. Европа расширяет группу контроля, добавляя Украину и ЕС. США предусматривали только формат США и РФ.

10. Права меньшинств и религиозная политика. Европейский план предусматривает принятие Украиной политики ЕС по этим вопросам, в то время как мирный план США предусматривал нарративы РФ по "нацистской идеологии", религии и языку.

11. Территориальные вопросы. В европейском плане говорится, что переговоры о территориальном обмене начнутся с линии столкновения. США де-факто признавали Крым, части Донбасса и закладывали демилитаризованные зоны в пользу РФ.

12. Выборы в Украине. Европа не фиксирует сроки, в то время как США предлагали провести их через 100 дней после подписания мирного соглашения.

13. Амнистия военных преступников. В плане Европы нет амнистии, в то время как США предлагали такой вариант.

Предложенный США мирный план был обсужден в Женеве 23 ноября между украинской и американской делегацией на нескольких раундах переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу лучшей с января. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что встреча была "очень продуктивной". Детали нового соглашения неизвестны.

Относительно мирного плана Европы Рубио отметил, что ему неизвестен такой план.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, чего хочет получить Путин благодаря мирному плану Трампа.

Также "Комментарии" писали, как украинские военные отреагировали на новый мирный план США.