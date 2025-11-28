logo

Война с Россией "Путин сделает все за нас": что будет с мирным планом Трампа
НОВОСТИ

"Путин сделает все за нас": что будет с мирным планом Трампа

Виталий Портников оценил перспективы мирного плана Трампа и объяснил, почему Украине не нужно делать резких шагов.

28 ноября 2025, 22:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Украине не нужно делать резких ответных шагов на предложенный администрацией США мирный план, ведь условия для его провала создаст сам Владимир Путин. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, поведение российского диктатора и внутренняя логика американской администрации может сделать документ нереалистичным еще до начала реальных переговоров.

"Путин сделает все за нас": что будет с мирным планом Трампа

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" оценил ситуацию с мирным планом США. По его словам, европейские лидеры, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Мерц, пытаются влиять на восприятие Дональда Трампа по поводу его мирной инициативы.

Обозреватель утверждает, что их план состоит в том, чтобы акцентировать внимание Трампа на противоречивых пунктах плана, которые он, вероятно, не прочел или не осознал в деталях.

"Они просто заставляют Трампа прочитать конкретную вещь и когда он это делает, то реагирует отрицательно. То есть он должен узнать, что он делает. Главная проблема этого человека, что он понятия не имеет, что он делает в должности президента США", — отметил Портников.

По его мнению, ключевые союзники США фактически сами корректируют позицию Вашингтона, влияя на будущее мирной инициативы. В свою очередь Портников считает, что украинская сторона должна продолжать консультации с новой администрацией США, демонстрируя открытость к обсуждению плана и избегать конфронтации.

По словам Портникова, главная цель такого подхода состоит в том, чтобы не дать РФ воспользоваться каким-либо поводом для обвинений в нежелании Киева проводить переговоры. Несмотря на сложность дипломатической игры, Портников считает, что ключевым фактором станет поведение самого Путина.

"Украине же в этой ситуации с мирным планом, предложенным администрацией США, вообще ничего не нужно делать. Путин сделает все за нас. Он абсолютно спокойно сейчас создаст условия, при которых этот план просто рассыплется в прах. Он уже это делает", — заявил журналист.

По его мнению, агрессивные действия Кремля, нежелание отказываться от оккупации украинских территорий и стремление диктовать условия сделают любой мирный план нереалистичным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
