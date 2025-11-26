"Через декілька днів усе це закінчиться": Портников зробив прогноз щодо процесу завершення війни

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що так званий "мирний план" Дональда Трампа може не існувати в реальності. За його словами, документ, який набув статусу політичної сенсації, насправді може бути лише інструментом внутрішньоамериканської боротьби та маніпуляцій Кремля.

Портников вважає, що Путін не погодиться на мирний план Трампа

Віталій Портников в коментарі OBOZ.UA заявив, що джерелом витоку документа став Кирило Дмитрієв, представник Путіна, який приїхав до Вашингтона не з пропозиціями миру, а з прагматичною метою домогтися послаблення санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойла". За його словами, чернетка, яку він передав спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу, не була погоджена ні Кремлем, ні російським МЗС.

На думку Портникова, там йшла мова не про мирну ініціативу, а про політичний блеф. Однак політичний оглядач зауважує, що у Вашингтоні документ потрапив у внутрішню бюрократичну боротьбу між Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо.

Останній, за словами Портникова, чітко розуміє, що Москва не готова до компромісів і продовжує озвучувати ті самі вимоги, які Кремль проголошує від 2022 року. Тому будь-яка зустріч Трампа з Путіним без ґрунтовної підготовки приречена на провал.

Проте, журналіст зауважує, що Трамп міг ухвалювати рішення, не розуміючи реального змісту документів, які йому приносять. Саме тому в Білому домі виникла ілюзія, що тиск на Україну здатен швидко наблизити "мир".

"Трамп нічого про зміст плану не знає, тому що він узагалі не вміє читати документи. Але ще гірше, що він не вміє нічим керувати. Він може тільки слухати те, що йому говорять. Не дуже сильно розбираючись у деталях, Трамп вирішує, що тепер залишилося тільки натиснути на українців, аби вони з цією пропозицією погодились", – пояснив журналіст.

Однак Портников вказує, що навіть якщо Зеленський підпише з Трампом угоду, це нічого не означатиме, адже Путін не піде на закінчення війни.

За його словами, у Кремлі також опинилися в незручній позиції, адже публічно заперечують існування будь-якого плану, але всередині бояться виглядати неконструктивними, якщо Україна раптом погодиться на умови, які Путін навіть не бачив.

Відтак, Портников приходить до висновку, що історія з "мирним планом" може завершитися так само швидко, як і почалася, адже не має під собою ані реальної дипломатичної основи, ані згоди ключових сторін.

