"Через несколько дней все это закончится": Портников сделал прогноз по процессу завершения войны

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что так называемый мирный план Дональда Трампа может не существовать в реальности. По его словам, документ, который получил статус политической сенсации, на самом деле может быть лишь инструментом внутриамериканской борьбы и манипуляций Кремля.

Портников считает, что Путин не согласится на мирный план Трампа

Виталий Портников в комментарии OBOZ.UA заявил, что источником утечки документа стал Кирилл Дмитриев, представитель Путина, приехавший в Вашингтон не с предложениями мира, а с прагматичной целью добиться ослабления санкций против "Роснефти" и "Лукойла". По его словам, черновик, который он передал спецпредставителю Трампа Стиву Виткоффу, не был согласован ни Кремлем, ни российским МИДом.

По мнению Портникова, там речь шла не о мирной инициативе, а о политическом блефе. Однако политический обозреватель отмечает, что в Вашингтоне документ попал во внутреннюю бюрократическую борьбу между Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио.

Последний, по словам Портникова, четко понимает, что Москва не готова к компромиссам и продолжает озвучивать те же требования, которые Кремль провозглашает с 2022 года. Поэтому любая встреча Трампа с Путиным без основательной подготовки обречена на провал.

Однако журналист отмечает, что Трамп мог принимать решение, не понимая реального содержания приносимых ему документов. Именно поэтому в Белом доме возникла иллюзия, что давление на Украину способно быстро приблизить мир.

"Трамп ничего о содержании плана не знает, потому что он вообще не умеет читать документы. Но еще хуже, что он не умеет ничем управлять. Он может только слушать, что ему говорят. Не очень разбираясь в деталях, Трамп решает, что теперь осталось только надавить на украинцев, чтобы они с этим предложением согласились", – пояснил журналист.

Однако Портников указывает, что даже если Зеленский подпишет соглашение с Трампом, это ничего не будет означать, ведь Путин не пойдет на окончание войны.

По его словам, в Кремле также оказались в неудобной позиции, ведь публично отрицают существование любого плана, но внутри боятся выглядеть неконструктивными, если Украина вдруг согласится на условия, которые Путин даже не видел.

Следовательно, Портников приходит к выводу, что история с "мирным планом" может завершиться так же быстро, как и началась, ведь не имеет под собой ни реальной дипломатической основы, ни согласия ключевых сторон.

