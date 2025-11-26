"Через несколько дней все это закончится": Портников сделал прогноз по процессу завершения войны

Рубрики
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что так называемый мирный план Дональда Трампа может не существовать в реальности. По его словам, документ, который получил статус политической сенсации, на самом деле может быть лишь инструментом внутриамериканской борьбы и манипуляций Кремля.
Портников считает, что Путин не согласится на мирный план Трампа
Виталий Портников в комментарии OBOZ.UA заявил, что источником утечки документа стал Кирилл Дмитриев, представитель Путина, приехавший в Вашингтон не с предложениями мира, а с прагматичной целью добиться ослабления санкций против "Роснефти" и "Лукойла". По его словам, черновик, который он передал спецпредставителю Трампа Стиву Виткоффу, не был согласован ни Кремлем, ни российским МИДом.
По мнению Портникова, там речь шла не о мирной инициативе, а о политическом блефе. Однако политический обозреватель отмечает, что в Вашингтоне документ попал во внутреннюю бюрократическую борьбу между Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио.
Последний, по словам Портникова, четко понимает, что Москва не готова к компромиссам и продолжает озвучивать те же требования, которые Кремль провозглашает с 2022 года. Поэтому любая встреча Трампа с Путиным без основательной подготовки обречена на провал.
Однако журналист отмечает, что Трамп мог принимать решение, не понимая реального содержания приносимых ему документов. Именно поэтому в Белом доме возникла иллюзия, что давление на Украину способно быстро приблизить мир.
Однако Портников указывает, что даже если Зеленский подпишет соглашение с Трампом, это ничего не будет означать, ведь Путин не пойдет на окончание войны.
По его словам, в Кремле также оказались в неудобной позиции, ведь публично отрицают существование любого плана, но внутри боятся выглядеть неконструктивными, если Украина вдруг согласится на условия, которые Путин даже не видел.
Следовательно, Портников приходит к выводу, что история с "мирным планом" может завершиться так же быстро, как и началась, ведь не имеет под собой ни реальной дипломатической основы, ни согласия ключевых сторон.
