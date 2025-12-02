Портников сделал тревожное предупреждение: когда закончится война

Рубрики
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников назвал ключевую угрозу нынешнему дипломатическому процессу для окончания войны в Украине. По его мнению, попытки продвижения мирного плана США и активизация переговоров могут создать иллюзию близкого завершения конфликта для украинского и международного сообщества. Однако, по мнению Портникова, война может длиться гораздо дольше.
Портников рассказал, сколько может продолжаться война. Фото из открытых источников
В своем Telegram Портников отметил, что многие журналисты ведущих мировых медиа не могут поверить, что высокопоставленные чиновники совершают дипломатические визиты без реальной цели. Однако, по его мнению, именно этот процесс и происходит при содействии президента США Дональда Трампа.
Однако Портников предупреждает, что реальность не в дипломатии, а в стратегическом расчете Кремля. Обозреватель цитирует российского политолога Федора Лукьянова, указавшего, что для России продолжение боевых действий – это самый эффективный способ оставаться влиятельным игроком на международной арене. По словам Портникова, Кремль боится потерять геополитический вес, который получает только из-за агрессии.
По его словам, российская агрессия грозит не только Украине, но и другим государствам, ведь "Россия нуждается в жертве, чтобы ее замечали".
Журналист проводит историческую параллель с периодом 1914-1945 годов, когда мир жил в длительном "военном цикле". По его оценке, схожий момент переживает сейчас и Европа.
