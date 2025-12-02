Портников сделал тревожное предупреждение: когда закончится война

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников назвал ключевую угрозу нынешнему дипломатическому процессу для окончания войны в Украине. По его мнению, попытки продвижения мирного плана США и активизация переговоров могут создать иллюзию близкого завершения конфликта для украинского и международного сообщества. Однако, по мнению Портникова, война может длиться гораздо дольше.

Портников рассказал, сколько может продолжаться война. Фото из открытых источников

В своем Telegram Портников отметил, что многие журналисты ведущих мировых медиа не могут поверить, что высокопоставленные чиновники совершают дипломатические визиты без реальной цели. Однако, по его мнению, именно этот процесс и происходит при содействии президента США Дональда Трампа.

"Поверить, что мы свидетели очередной имитации реальности — это словно лишить самих себя квалификации. И признать, что судьбу мира сейчас решают опасные дилетанты, с которыми, как кот с мышью играет старый чекист. Украинцам тоже трудно в это поверить, потому что надежда на то, что война может закончиться — и быстро — не может не существовать в сознании каждого человека живущего в большой войне уже почти 4 года, а в конфликте — скоро 12", — указывает обозреватель.

Однако Портников предупреждает, что реальность не в дипломатии, а в стратегическом расчете Кремля. Обозреватель цитирует российского политолога Федора Лукьянова, указавшего, что для России продолжение боевых действий – это самый эффективный способ оставаться влиятельным игроком на международной арене. По словам Портникова, Кремль боится потерять геополитический вес, который получает только из-за агрессии.

"Вопрос сколько же это будет продолжаться ответ простой и ясный: столько, сколько у России эти возможности будут. А если война и прекратится, она восстановится как только у России эти возможности снова появятся. Потому что ее снова перестанут замечать", — пишет Портников.

По его словам, российская агрессия грозит не только Украине, но и другим государствам, ведь "Россия нуждается в жертве, чтобы ее замечали".

Журналист проводит историческую параллель с периодом 1914-1945 годов, когда мир жил в длительном "военном цикле". По его оценке, схожий момент переживает сейчас и Европа.

"На самом деле весь период 1914 — 1945 годов был военным периодом, просто с двумя огромными вспышками. А это уже не 4 года, а 30. И мы с вами сейчас как раз в таком военном периоде в истории Европы и мира. Мне остается только осторожно надеяться, что больше 30 лет он не продлится", — заключает Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников сделал прогноз по процессу завершения войны.

Также "Комментарии" писали, что Портников оценил перспективы мирного плана.