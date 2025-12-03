logo

Кремль ответил, будет ли временное перемирие на Новый год
Кремль ответил, будет ли временное перемирие на Новый год

В Кремле начали говорить о возможном временном прекращении огня во время новогодних праздников на поле боя в войне против Украины.

3 декабря 2025, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В российском руководстве пока не рассматривается возможность объявления новогоднего перемирия на фронте. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о временном прекращении огня во время зимних праздников.

Кремль ответил, будет ли временное перемирие на Новый год

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков ответил на вопрос, предложит ли Москва новогоднее перемирие на войне в Украине. По его словам, в настоящее время вопрос об объявлении перемирия не обсуждается.

"Пока об этом речь не шла, сейчас идет совсем другой процесс", — заявил Песков.

Представитель Кремля не уточнил, что именно подразумевает, однако, вероятно, речь идет о продолжающихся переговорах по новому мирному плану, активно продвигаемому Соединенными Штатами.

Заметим, что Россия уже не раз объявляла временные перемирия, но фактически нарушала их с первых часов. К примеру, в мае этого года МИД РФ заявил о прекращении огня на три дня якобы "по случаю Дня Победы". Однако уже в первые часы действия "перемирия" российские войска нанесли удар по жилому дому в Донецкой области. Украинские военные и обозреватели тогда отмечали, что на фронте не было ни "тишины". Подобное "перемирие" также объявлялось со стороны РФ на Пасху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о сокращении мирного плана с 28 до 20 пунктов. Как пояснил президент, проблема не в сложных решениях, а в том, чтобы они не обсуждались вне спины Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как закончатся переговоры с Путиным об окончании войны. По словам политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, реальные перспективы завершения войны по дипломатическому пути остаются призрачными.



