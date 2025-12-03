Кремль ответил, будет ли временное перемирие на Новый год

В российском руководстве пока не рассматривается возможность объявления новогоднего перемирия на фронте. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о временном прекращении огня во время зимних праздников.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков ответил на вопрос, предложит ли Москва новогоднее перемирие на войне в Украине. По его словам, в настоящее время вопрос об объявлении перемирия не обсуждается.

"Пока об этом речь не шла, сейчас идет совсем другой процесс", — заявил Песков.

Представитель Кремля не уточнил, что именно подразумевает, однако, вероятно, речь идет о продолжающихся переговорах по новому мирному плану, активно продвигаемому Соединенными Штатами.

Заметим, что Россия уже не раз объявляла временные перемирия, но фактически нарушала их с первых часов. К примеру, в мае этого года МИД РФ заявил о прекращении огня на три дня якобы "по случаю Дня Победы". Однако уже в первые часы действия "перемирия" российские войска нанесли удар по жилому дому в Донецкой области. Украинские военные и обозреватели тогда отмечали, что на фронте не было ни "тишины". Подобное "перемирие" также объявлялось со стороны РФ на Пасху.

