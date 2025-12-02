Мирний план змінився: Зеленський розповів, скільки в ньому тепер пунктів

Україна та Сполучені Штати узгодили оновлену структуру мирного плану щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що після консультацій у Женеві та Флориді попередній документ із 28 пунктів був переглянутий і скорочений до 20 ключових положень.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні розповів нові деталі переговорів щодо мирного плану. За його словами, українська делегація, яка працювала зі співробітниками адміністрації президента США, уже представила оновлений варіант документа.

"В Ірландії сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах в Сполучених Штатах Америки з командою президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив", — сказав Зеленський

Президент наголосив, що кінцевий варіант миру має бути прозорим, справедливим і погодженим виключно з урахуванням інтересів України. Зеленський зауважив, що жодні домовленості не можуть ухвалюватися без участі Києва та поза рамками українського бачення безпеки.

"Питання не в складнощі прийняття рішень. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє", — додав президент.

