Мирний план змінився: Зеленський розповів, скільки в ньому тепер пунктів

Slava Kot
Україна та Сполучені Штати узгодили оновлену структуру мирного плану щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що після консультацій у Женеві та Флориді попередній документ із 28 пунктів був переглянутий і скорочений до 20 ключових положень.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні розповів нові деталі переговорів щодо мирного плану. За його словами, українська делегація, яка працювала зі співробітниками адміністрації президента США, уже представила оновлений варіант документа.
Президент наголосив, що кінцевий варіант миру має бути прозорим, справедливим і погодженим виключно з урахуванням інтересів України. Зеленський зауважив, що жодні домовленості не можуть ухвалюватися без участі Києва та поза рамками українського бачення безпеки.
