Мирный план изменился: Зеленский рассказал, сколько в нем теперь пунктов

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина и Соединенные Штаты согласовали обновленную структуру мирного плана о завершении войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что после консультаций в Женеве и Флориде предварительный документ из 28 пунктов был пересмотрен и сокращен до 20 ключевых положений.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине рассказал новые детали переговоров по мирному плану. По его словам, украинская делегация, работавшая с сотрудниками администрации президента США, уже представила обновленный вариант документа.
Президент подчеркнул, что конечный вариант мира должен быть прозрачным, справедливым и согласованным исключительно с учетом интересов Украины. Зеленский отметил, что никакие договоренности не могут приниматься без участия Киева и за пределами украинского видения безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе рассказали, примет ли Путин мирный план США.
Также "Комментарии" писали, что в США отреагировали на мирный план Залужного.