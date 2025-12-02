Мирный план изменился: Зеленский рассказал, сколько в нем теперь пунктов

Украина и Соединенные Штаты согласовали обновленную структуру мирного плана о завершении войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что после консультаций в Женеве и Флориде предварительный документ из 28 пунктов был пересмотрен и сокращен до 20 ключевых положений.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине рассказал новые детали переговоров по мирному плану. По его словам, украинская делегация, работавшая с сотрудниками администрации президента США, уже представила обновленный вариант документа.

"В Ирландии сегодня утром собралась наша делегация, которая была на встречах в Соединенных Штатах Америки с командой президента Соединенных Штатов. Есть сейчас 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще предстоит проработать из того, что я видел", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что конечный вариант мира должен быть прозрачным, справедливым и согласованным исключительно с учетом интересов Украины. Зеленский отметил, что никакие договоренности не могут приниматься без участия Киева и за пределами украинского видения безопасности.

"Вопрос не в сложности принятия решений. Важно, чтобы все это было справедливо и открыто, чтобы не было никакой игры за спиной Украины, чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем", — добавил президент.

