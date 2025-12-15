Перемир'я можливе уже наступного тижня: що відомо

У Німеччині сьогодні відбулися переговори щодо мирного плану завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем в ході пресконференції розповіли деякі деталі переговорного треку.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Він наголосив, що російські атаки знищують переважно цивільне населення. Мерц сказав, що Москва зробить важливий крок, якщо припинить свої обстріли на Різдво у ніч на 25 грудня:

“Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це може стати початком миру”, — зауважив Мерц.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народних депутатів збентежили заяви президента України Володимира Зеленського. У Раді заявили, що необхідна зустріч із Президентом Зеленським, щоб повернути парламенту реальну роль у питаннях миру та зовнішньої політики.

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у медіа зʼявились тривожні сигнали, про які народні депутати дізнаються з новин: вимога Президента до Парламенту розробити закон про вибори ПІД ЧАС воєнного стану; готовність Президента відмовитися від курсу на НАТО в обмін на безпекові гарантії.

Федина застерегла, що окрім безпекових ризиків, відмова України від курсу на НАТО під тиском “мирних умов” означатиме фактичне прийняття московського пропагандистського наративу про те, що агресія проти України була "виправданою". Вона заявила, що будь-які рішення про вибори, мир чи зміну стратегічного курсу держави не можуть ухвалюватися кулуарно, всупереч Конституції та без участі парламенту, бо це не шлях до миру, а шлях до втрати суверенітету.



