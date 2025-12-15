Перемирие возможно уже на следующей неделе: что известно

В Германии сегодня состоялись переговоры по мирному плану завершения войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в ходе пресс-конференции рассказали некоторые детали переговорного трека.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России устроить перемирие на Рождество. Он подчеркнул, что российские атаки уничтожают преимущественно гражданское население. Мерц сказал, что Москва сделает важный шаг, если прекратит свои обстрелы на Рождество в ночь на 25 декабря.

"Возможно, у российского правительства остатки человечности и оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира", — отметил Мерц.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народных депутатов смутили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики.

Народная депутат София Федина отметила, что у медиа появились тревожные сигналы, о которых народные депутаты узнают из новостей: требование Президента к Парламенту разработать закон о выборах во время военного положения; готовность Президента отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Федина предостерегла, что кроме рисков безопасности, отказ Украины от курса на НАТО под давлением "мирных условий" будет означать фактическое принятие московского пропагандистского нарратива о том, что агрессия против Украины была "оправданной". Она заявила, что какие-либо решения о выборах, мире или изменении стратегического курса государства не могут приниматься кулуарно, вопреки Конституции и без участия парламента, потому что это не путь к миру, а путь к потере суверенитета.



