logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Перемирие возможно уже на следующей неделе: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Перемирие возможно уже на следующей неделе: что известно

Рождественское перемирие предложил России канцлер Германии Мерц

15 декабря 2025, 19:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Германии сегодня состоялись переговоры по мирному плану завершения войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в ходе пресс-конференции рассказали некоторые детали переговорного трека.

Перемирие возможно уже на следующей неделе: что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России устроить перемирие на Рождество. Он подчеркнул, что российские атаки уничтожают преимущественно гражданское население. Мерц сказал, что Москва сделает важный шаг, если прекратит свои обстрелы на Рождество в ночь на 25 декабря.

"Возможно, у российского правительства остатки человечности и оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира", — отметил Мерц.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народных депутатов смутили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики.

Народная депутат София Федина отметила, что у медиа появились тревожные сигналы, о которых народные депутаты узнают из новостей: требование Президента к Парламенту разработать закон о выборах во время военного положения; готовность Президента отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Федина предостерегла, что кроме рисков безопасности, отказ Украины от курса на НАТО под давлением "мирных условий" будет означать фактическое принятие московского пропагандистского нарратива о том, что агрессия против Украины была "оправданной". Она заявила, что какие-либо решения о выборах, мире или изменении стратегического курса государства не могут приниматься кулуарно, вопреки Конституции и без участия парламента, потому что это не путь к миру, а путь к потере суверенитета.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости