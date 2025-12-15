Нардепи збентежені: що вимагають від Зеленського

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народних депутатів збентежили заяви президента України Володимира Зеленського. У Раді заявили, що необхідна зустріч із Президентом Зеленським, щоб повернути парламенту реальну роль у питаннях миру та зовнішньої політики.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у медіа зʼявились тривожні сигнали, про які народні депутати дізнаються з новин:
вимога Президента до Парламенту розробити закон про вибори ПІД ЧАС воєнного стану;
готовність Президента відмовитися від курсу на НАТО в обмін на безпекові гарантії.
Федина застерегла, що окрім безпекових ризиків, відмова України від курсу на НАТО під тиском “мирних умов” означатиме фактичне прийняття московського пропагандистського наративу про те, що агресія проти України була ""виправданою".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепки Ірини Геращенко, українці дізнаються, що на переговорах Зеленський запропонував “відмовитися від НАТО”, із західних медіа. Наголосила, що нардепи чекають пояснень від Зеленського або спростування від ЗМІ, якщо це дезінформація. Якщо це правда, то це перевищення конституційних повноважень Зеленського, на яке український народ не давав йому жодного мандату.