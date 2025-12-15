logo

Война с Россией Нардепы обескуражены: что требуют от Зеленского
НОВОСТИ

Нардепы обескуражены: что требуют от Зеленского

Народная депутат Федина: народные депутаты требуют встречи с Зеленским

15 декабря 2025, 17:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народных депутатов обескуражили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики.

Нардепы обескуражены: что требуют от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат София Федина отметила, что у медиа появились тревожные сигналы, о которых народные депутаты узнают из новостей:

  • требование Президента к Парламенту разработать закон о выборах во время военного положения;

  • готовность Президента отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности.

"Согласно Конституции и одно, и другое невозможно, ведь нельзя менять Основной закон во время военного положения. Поэтому Зеленский, как гарант Конституции, должен всячески его защищать, а не порочить и презирать", — подчеркнула народная депутат.

Федина предостерегла, что кроме рисков безопасности, отказ Украины от курса на НАТО под давлением "мирных условий" будет означать фактическое принятие московского пропагандистского нарратива о том, что агрессия против Украины была "оправданной".

"Любые решения о выборах, мире или изменении стратегического курса государства не могут приниматься кулуарно, вопреки Конституции и без участия парламента, потому что это не путь к миру, а путь к потере суверенитета", — резюмировала народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепки Ирины Геращенко, украинцы узнают, что на переговорах Зеленский предложил "отказаться от НАТО" из западных медиа. Подчеркнула, что нардепы ждут пояснений от Зеленского или опровержения от СМИ, если это дезинформация. Если это правда, это превышение конституционных полномочий Зеленского, на которое украинский народ не давал ему ни одного мандата.




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/14051
