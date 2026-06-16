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Зеленський показав Трампу фото розбомбленої Лаври: яка реакція президента США

Зеленський під час зустрічі з Трампом показав фото пошкодженої Києво-Печерської лаври після російського удару.

16 червня 2026, 16:45
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Slava Kot

Під час зустрічі на полях саміту G7 у Франції президент України Володимир Зеленський показав Дональду Трампу фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, а саме пошкодження Успенського собору, який є одним з найважливіших духовних і культурних символів України, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Зеленський показав Трампу фото розбомбленої Лаври: яка реакція президента США

Руйнування Лаври після удару РФ. Фото: Reuters

За даними Reuters, демонстрація фотографій наслідків ударів по Києво-Печерській лаврі стала частиною дипломатичної розмови між Зеленським та Трамом, спрямованої на привернення уваги до масштабу руйнувань, спричинених російськими атаками. 

Один із європейських дипломатів зазначив, що Трамп висловив несхвалення щодо російського удару. Інший співрозмовник агентства додав, що з "психологічної точки зору" цей крок Зеленського був ефективним.

Зеленський показав Трампу фото розбомбленої Лаври: яка реакція президента США - фото 2

Пошкоджений Успенський собор після атаки РФ

Масований російський обстріл 15 червня призвів до значних руйнувань у Києві, зокрема на території Києво-Печерської лаври. За даними українських служб, внаслідок пожежі після російського удару, в Успенському соборі вигоріло близько 800 квадратних метрів. Усього по країні того дня загинули 10 людей.

Києво-Печерська лавра, якій понад тисячу років, є одним із найдавніших православних монастирських комплексів Східної Європи. Її руйнування викликало широкий міжнародний резонанс. Міністр закордонних справ Франції порівняв атаку з бомбардуванням собору Нотр-Дам у Парижі, підкреслюючи символічну вагу втрати.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв про реакцію світу на російський удар по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали про реакцію США на удар Росії по Успенському собору Києво-Печерської лаври.



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Джерело: https://www.reuters.com/world/g7-summit-2026-live-trump-discuss-iran-ukraine-with-world-leaders-2026-06-16/
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