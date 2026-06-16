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Зеленский показал Трампу фото разбомбленной Лавры: какая реакция президента США

Зеленский во время встречи с Трампом показал фотографии поврежденной Киево-Печерской лавры после российского удара.

16 июня 2026, 16:45
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Slava Kot

Во время встречи на полях саммита G7 во Франции президент Украины Владимир Зеленский показал Дональду Трампу фотографии последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, а именно повреждение Успенского собора, являющегося одним из важнейших духовных и культурных символов Украины, что входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зеленский показал Трампу фото разбомбленной Лавры: какая реакция президента США

Разрушение Лавры после удара РФ. Фото: Reuters

По данным Reuters, демонстрация фотографий последствий ударов по Киево-Печерской лавре стала частью дипломатического разговора между Зеленским и Трамом, направленного на привлечение внимания к масштабу разрушений, вызванных российскими атаками.

Один из европейских дипломатов отметил, что Трамп выразил неодобрение по поводу российского удара. Другой собеседник агентства добавил, что с "психологической точки зрения" этот шаг Зеленского был эффективным.

Зеленский показал Трампу фото разбомбленной Лавры: какая реакция президента США - фото 2

Повреждённый Успенский собор после атаки РФ

Массированный российский обстрел 15 июня привел к значительным разрушениям в Киеве, в частности, на территории Киево-Печерской лавры. По данным украинских служб, в результате пожара после российского удара в Успенском соборе выгорело около 800 квадратных метров. Всего по стране в тот день погибли 10 человек.

Киево-Печерская лавра, которой более тысячи лет, является одним из древнейших православных монастырских комплексов Восточной Европы. Ее разрушение вызвало широкий интернациональный резонанс. Министр иностранных дел Франции сравнил атаку с бомбардировкой собора Нотр-Дам в Париже, подчеркивая символический вес потери.

Ранее портал "Кометнари" сообщал о реакции мира на российский удар по Киево-Печерской лавре.

Также "Комментарии" писали о реакции США на удар России по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.



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Источник: https://www.reuters.com/world/g7-summit-2026-live-trump-discuss-iran-ukraine-with-world-leaders-2026-06-16/
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