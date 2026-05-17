logo_ukra

BTC/USD

78085

ETH/USD

2185.3

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Залужний зробив заяву про результат війни в Україні: що сказав про прогнози
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний зробив заяву про результат війни в Україні: що сказав про прогнози

Валерій Залужний заявив, що сучасна війна кардинально змінилася, а прогнозувати її закінчення неможливо.

17 травня 2026, 09:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сучасна війна кардинально змінила уявлення про бойові дії, а тому передбачити її результати сьогодні практично неможливо. На його думку, світ входить у період нестабільності, де старі моделі безпеки більше не працюють.

Залужний зробив заяву про результат війни в Україні: що сказав про прогнози

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний виступив на міжнародній безпековій конференції Lennart Meri Conference у Таллінні. Захід об’єднав представників різних країн, які обговорювали майбутнє глобальної безпеки на тлі нових воєн і криз.

За його словами, війна Росії проти України продемонструвала масштабні зміни у способах ведення бойових дій, а також вплинула на прогнозування. Як наслідок, Залужний вважає, що передбачити результати війни тепер неможливо.

"Я вже не раз говорив, що старий світовий порядок вже не діє. Масштабні зміни, що відбулися на фронті в Україні, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни. Сучасна війна вже інша, а тому передбачити її результати просто неможливо. Потрібні нові глобальні рішення, інакше існуючі конфлікти можуть поширитися", — сказав Залужний.

Це не перша подібна заява Залужного. Ще у березні він наголошував, що прогнозувати завершення війни Росії проти України вкрай складно через велику кількість факторів і швидку трансформацію військових технологій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залужний закликав до радикально нової мобілізації в Україні.

Також "Коментарі" писали, що в мережі порівняли Валерія Залужного і блогера Олексія Арестовича.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Zaluzhnui/1099
Теги:

Новини

Всі новини