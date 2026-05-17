Залужний зробив заяву про результат війни в Україні: що сказав про прогнози

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сучасна війна кардинально змінила уявлення про бойові дії, а тому передбачити її результати сьогодні практично неможливо. На його думку, світ входить у період нестабільності, де старі моделі безпеки більше не працюють.
Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел
Валерій Залужний виступив на міжнародній безпековій конференції Lennart Meri Conference у Таллінні. Захід об’єднав представників різних країн, які обговорювали майбутнє глобальної безпеки на тлі нових воєн і криз.
За його словами, війна Росії проти України продемонструвала масштабні зміни у способах ведення бойових дій, а також вплинула на прогнозування. Як наслідок, Залужний вважає, що передбачити результати війни тепер неможливо.
Це не перша подібна заява Залужного. Ще у березні він наголошував, що прогнозувати завершення війни Росії проти України вкрай складно через велику кількість факторів і швидку трансформацію військових технологій.
