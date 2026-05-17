Залужний зробив заяву про результат війни в Україні: що сказав про прогнози

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сучасна війна кардинально змінила уявлення про бойові дії, а тому передбачити її результати сьогодні практично неможливо. На його думку, світ входить у період нестабільності, де старі моделі безпеки більше не працюють.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний виступив на міжнародній безпековій конференції Lennart Meri Conference у Таллінні. Захід об’єднав представників різних країн, які обговорювали майбутнє глобальної безпеки на тлі нових воєн і криз.

За його словами, війна Росії проти України продемонструвала масштабні зміни у способах ведення бойових дій, а також вплинула на прогнозування. Як наслідок, Залужний вважає, що передбачити результати війни тепер неможливо.

"Я вже не раз говорив, що старий світовий порядок вже не діє. Масштабні зміни, що відбулися на фронті в Україні, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни. Сучасна війна вже інша, а тому передбачити її результати просто неможливо. Потрібні нові глобальні рішення, інакше існуючі конфлікти можуть поширитися", — сказав Залужний.

Це не перша подібна заява Залужного. Ще у березні він наголошував, що прогнозувати завершення війни Росії проти України вкрай складно через велику кількість факторів і швидку трансформацію військових технологій.

