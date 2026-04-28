У мережі порівняли Залужного і Арестовича: хто кого перевершив

У соціальних мережах активно обговорюють відеоролики за участю колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та блогера Олексія Арестовича. Обидва діячі на відео у свій час ділилися неочікуваними фактами про свою багатогранність.

Олексій Арестович і Валерій Залужний

У першій частині відеоролика Валерій Залужний приголомшив глядачів заявою про свій величезний багаж знань та різноплановий життєвий досвід. За його словами, він не обмежується лише військовою справою.

"Я практикуючий хірург, юрист, машинобудівник з шістьма освітами, зараз продовжую вивчати математику", — процитували слова екскомандувача в мережі.

Глядачі активно обговорюють таку разючу зміну кваліфікацій та широту інтересів генерала.

У другій частині відеоролика в аналогічному стилі виступив Олексій Арестович. Блогер і політичний діяч також детально розповів про власні численні досягнення та сфери, у яких він встиг себе реалізувати.

Відео викликали хвилю жартів, мемів та порівнянь у коментарях, адже користувачі намагаються визначити, чий список навичок виявився більш разючим та неочікуваним.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що березневе опитування центру SOCIS зафіксувало суттєві зміни в політичних симпатіях українців. Головною сенсацією стало стрімке зростання показників Кирила Буданова, який після призначення на посаду керівника Офісу Президента 2 січня 2026 року фактично наздогнав за рівнем довіри колишнього Головкома Валерія Залужного.